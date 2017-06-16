Рязанский школьник сдал ЕГЭ по математике на 100 баллов

Как сообщает сайт администрации областного центра, более 2 000 выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений сдали обязательные экзамены по русскому языку и математике и теперь ожидают результатов испытаний. По данным на 15 июня, более половины рязанских выпускников получили «отлично» за экзамен по математике базового уровня; по профильному уровню этой дисциплины впервые за последние 3 года получил 100 баллов за работу выпускник школы №34. Лучшие показатели по информатике и географии, максимально набрав 97 и 78 баллов соответственно, показали выпускники гимназии №5.

Государственная итоговая аттестация в 11 классах завершится 1 июля.