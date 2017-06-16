Исполнение бюджета Рязанской области за 2016 год обсудили на публичных слушаниях

В Рязанской областной Думе состоялись публичные слушания, посвященные проекту закона об исполнении регионального бюджета за 2016 год. На них были приглашены депутаты регионального парламента, главы министерств и ведомств, представители муниципальных образований, общественных организаций и объединений.

Открывая слушания, председатель заксобрания Аркадий Фомин отметил, что контроль за исполнением бюджета – одна из важнейших функций парламента.

– Чтобы более грамотно и качественно планировать бюджет на будущее, необходимо проанализировать исполнение прошлого, его плюсы и минусы, – подчеркнул глава облдумы.

Первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин в своем выступлении отметил, что исполнение бюджета проходило в непростой ситуации, в то же время экономика региона постепенно начала адаптироваться к существующим вызовам. В итоге основные задачи, поставленные региональным правительством, были выполнены.

– Прежде всего это привлечение в бюджет области дополнительных доходов и обеспечение его сбалансированности, а также проведение в рамках соглашения с федеральным Минфином работы по снижению государственного долга, – подчеркнул Сергей Самохин.

Он отметил, что в рамках антикризисного плана был принят ряд мер по оптимизации бюджетных трат, при этом все социальные обязательства были выполнены в полном объеме. Продолжено строительство объектов социальной сферы. В частности, завершено строительство корпуса больницы имени Семашко, ФАПа в селе Азеево Ермишинского района, школ в Ряжске и в селе Октябрьское Пронского района, ФОКа в г. Спасске. С привлечением субсидий из федерального бюджета начато строительство центра единоборств, школы на 1100 мест и БСМП в Рязани.

Подробный доклад сделала министр финансов области Марина Наумова. Она сообщила, что доходы областного бюджета в 2016 году составили 44,4 млрд. рублей, что на 8,7% больше 2015 года. Объем налоговых и неналоговых доходов вырос на 11,5% по сравнению с 2015 годом. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 12,1 млрд. рублей, что на 1,5% выше уровня 2015 года.

Расходы исполнены в сумме 42,6 млрд. рублей, или 101,6% к уровню 2015 года. При этом область почти полностью перешла на программный метод планирования бюджета: в 2016 году расходы в рамках государственных программ составили почти 95% от общей суммы. Таким образом, на конец года сложился профицит бюджета в сумме 1,8 млрд. рублей.

Марина Наумова ответила на вопросы участников публичных слушаний. Они касались работы по налоговым недоимкам, мер по поддержке бизнеса, финансовой помощи муниципальным бюджетам. Как пояснила министр, общий объем межбюджетных трансфертов в 2016 году составил 12,5 млрд. рублей.