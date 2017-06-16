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Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
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В Рязанской области выберут народных медиков

16:32 / Общество

В регионе в ближайшее время будет дан старт специальному проекту, призванному повысить престиж врачебной профессии. Об этом глава региона Николай Любимов сообщил, выступая на прошедшем сегодня в музыкальном театре торжестве по случаю предстоящего Дня медицинского работника.

По словам Николая Любимова, проект, который будет реализовываться в формате конкурса, покажет хорошие практики врачей и медсестер, спасающих жизнь и здоровье людей. При этом о медиках с телеэкрана расскажут их благодарные пациенты.

– Этот конкурс позволит нам выявить народных медиков, кого действительно любят и ценят наши жители, – сказал глава региона.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
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