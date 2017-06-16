Николай Любимов: «Будем привлекать инвестиции в соцсферу Рязанской области»

Частный капитал планируется вложить в объекты соцзащиты Рязанской области

Соответствующие Соглашения были подписаны в ходе второго Форума социальных инноваций регионов, организованного Советом Федерации, Министерством экономического развития РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ, Агентством стратегических инициатив. В ходе Форума Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко подчеркнула, что в течение последних лет в социальной сфере произошли существенные изменения. «Этому способствовали и новые вызовы, и внедрение современных технологий, в первую очередь информационных, и возросший уровень требований со стороны самих граждан. Но общая цель всех преобразований осталась прежней – повышение доступности и качества социальных услуг населению и соответственно развитие социальной инфраструктуры в каждом субъекте Российской Федерации», – отметила Валентина Матвиенко.

По словам главы Рязанского региона Николая Любимова, для того, чтобы регион вошел в число территорий с действительно высоким уровнем социального самочувствия граждан, необходимо, в первую очередь, активизировать работу с инвесторами. «Привлечение инвестиций – необходимое условие для развития, это обеспечивает приток денежных средств, человеческих ресурсов, новых технологий, в том числе и в социальную сферу», – отметил Николай Любимов.

На Форуме было подписано Соглашение о взаимодействии между Рязанской областью и ООО «СЕНИОР ГРУПП ПМ» – российской компанией, занимающейся созданием и содержанием домов престарелых. Документ предусматривает привлечение частного капитала в создание объектов социальной защиты населения, внедрение современных технологий и методик в работу, что позволит повысить качество оказания соцуслуг.

Кроме того, состоялось подписание Соглашения между Рязанской областью и Ассоциацией участников государственно-частного партнерства «Центр развития ГЧП». В соответствии с документом предполагается развитие механизмов ГЧП, разработка мер стимулирования и поддержки частных инвесторов, планирующих реализовывать проекты на основе государственного-частного партнерства в приоритетных для региона секторах.