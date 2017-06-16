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Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
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10 ребят из Рязанской области примут участие во Всероссийской Робототехнической Олимпиаде

17:02 / Общество

Она пройдет с 23 по 25 июня в IT-городе Иннополис (Республика Татарстан). Участие в ней примут 589 человек из 50 регионов страны. Состязания пройдут в 8 категориях, среди которых две новые – соревнования автономных беспилотных летательных аппаратов и роботизированный тетрис.

Общая тема Всероссийской Робототехнической Олимпиады этого года — «Устойчивое развитие». Участники представят судьям роботов, которые помогут вернуть заблудившихся редких животных в их ареал обитания, очистить города от парниковых газов и построить турбины ветряной электростанции. Олимпийцы поборются за медали в номинациях: «Природно-ориентированный туризм»; «Углеродная нейтральность»; «Чистая и возобновляемая энергия»; TetraStack; «Футбол роботов»; «Роботы для устойчивого развития»; «Персональные интеллектуальные робототехнические системы для обеспечения комфортной жизнедеятельности»; «Манипуляторы: сортировка»; «Локализация: карта»; SLAM (определение положения автономными устройствами на неизвестной карте); «Автотранспортные», «Водные» и «Летательные интеллектуальные робототехнические системы».

В категории «Автотранспортные интеллектуальные робототехнические системы» соревнуются роботы с системой компьютерного зрения. В режиме реального времени они должны анализировать дорожную ситуацию на полигоне с учётом городских условий: разметки, знаков, светофоров, пешеходных переходов.

Победители олимпиады примут участие во Всемирной олимпиаде роботов, которая пройдет в Коста-Рике.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
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