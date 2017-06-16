В Рязани наградили медиков, оказывавших помощь пострадавшим в крупном ДТП в Михайловском районе

Столкновение пассажирского автобуса, следовавшего из Москвы в Калмыкию, и грузовика произошло в 23:20 5 апреля на 215-м км федеральной дороги М-6 «Каспий» в Михайловском районе. В результате аварии погибли два человека – водитель и пассажир автобуса. 31 пассажир был госпитализирован в Михайловскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. Вся нагрузка по оказанию экстренной помощи тогда пала именно на михайловских медиков.

На прошедшем сегодня в музыкальном театре торжестве по случаю предстоящего профессионального праздника за своевременно и качественно оказанную медпомощь пострадавшим в ДТП региональными наградами отмечены пять сотрудников Михайловской центральной районной больницы. Почетные грамоты губернатора получили врачи травматологи-ортопеды Виктор Золотов (на фото) и Михаил Околедов, благодарности главы региона – старшая медсестра хирургического отделения Елена Прибылова, медсестра того же отделения Ирина Копытина, а также фельдшер скорой помощи Николай Ворожеев. Награды им вручила заместитель председателя правительства области Елена Буняшина.