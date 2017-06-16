Глава Рязанского региона Николай Любимов поручил проверить стоимость лекарств в аптеках

Об этом Николай Любимов заявил 15 июня. По его словам, к нему не раз обращались жители региона с вопросами о ценах на лекарства в аптеках. По их мнению, стоимость, в том числе жизненно важных препаратов, завышена. «Это вполне возможно. Такие факты надо проверять. Я дал поручение проверить все аптеки в городе Рязани и в районах на соответствие их наценок тем, которые предельно установлены в РФ, и должны соблюдаться – то есть не больше определенного процента»,– отметил глава региона. Он уточнил, что поручение о проверках дано региональному минздраву.

По словам Николая Любимова, жалобы приходят не только от пациентов, но и от главврачей, когда в больницы поставляют лекарства по завышенным ценам. «Отсюда и необходимость такого контроля. Лекарства должны стоить столько, сколько они должны стоить – и не больше. Мы этот процесс будем контролировать постоянно», – подчеркнул руководитель области.