13:00 МСК
Пятница
16 / 06 / 2017
Выпуск № 110 (5397)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
130

Глава рязанского региона Николай Любимов: «Работа отрасли здравоохранения напрямую влияет на демографическую ситуацию и социальное благополучие граждан»

17:58 / Власть
Автор фото: Александр Королев | Глава рязанского региона Николай Любимов: «Работа отрасли здравоохранения напрямую влияет на демографическую ситуацию и социальное благополучие граждан»
Фото: Александр Королев.

В Рязани прошло торжество по случаю предстоящего Дня медицинского работника, который будет отмечаться в это воскресенье, 18 июня. В празднике приняли участие руководители учреждений здравоохранения области, профильных образовательных учреждений, представители общественных объединений, врачи, фельдшеры, лаборанты и медицинские сестры.

Приветствуя медиков, глава региона Николай Любимов отметил, что рязанские медработники ответственно и на высоком профессиональном уровне выполняют свою работу, прилагают максимум усилий для сохранения здоровья людей. Николай Любимов подчеркнул, что успех работы по повышению качества жизни в регионе во многом зависит от работы системы здравоохранения. По словам главы региона, в области будет продолжена активная реализация Майских Указов Президента РФ Владимира Путина, значительная часть которых касается развития медицины.

– Я приложу максимум усилий, чтобы Указы безоговорочно выполнялись в Рязанской области. И, безусловно, в той их части, которая касается повышения заработной платы медицинских работников, – заверил собравшихся глава региона.

Кроме того, как сообщил Николай Любимов, в Рязанской области продолжится работа по повышению качества и доступности медпомощи. Для этого ведется работа по укреплению материально-технической базы здравоохранения (имеется в виду, в первую очередь, строительство нового здания больницы скорой помощи), расширению сети ФАПов; внедряется проект «Бережливая поликлиника», планируется открытие офисов общеврачебной практики.

Во время торжества лучшим сотрудникам регионального здравоохранения были вручены различные награды.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Глава Рязанского региона Николай Любимов поручил проверить стоимость лекарств в аптеках

Николай Любимов: «Будем привлекать инвестиции в соцсферу Рязанской области»

Готовим программу вместе

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
10:23
По ряду адресов в Рязани три дня будут отключать холодную воду
10:18
Жительница Рязани фиктивно поставила на учет иностранца
10:10
За сутки в Рязанской области зарегистрировали 35 ДТП
10:06
Жительница Санкт-Петербурга попала в ДТП в Рязанской области
10:02
В Рязанской области иномарка вылетела в кювет
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы