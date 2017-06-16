Глава рязанского региона Николай Любимов: «Работа отрасли здравоохранения напрямую влияет на демографическую ситуацию и социальное благополучие граждан»

В Рязани прошло торжество по случаю предстоящего Дня медицинского работника, который будет отмечаться в это воскресенье, 18 июня. В празднике приняли участие руководители учреждений здравоохранения области, профильных образовательных учреждений, представители общественных объединений, врачи, фельдшеры, лаборанты и медицинские сестры.

Приветствуя медиков, глава региона Николай Любимов отметил, что рязанские медработники ответственно и на высоком профессиональном уровне выполняют свою работу, прилагают максимум усилий для сохранения здоровья людей. Николай Любимов подчеркнул, что успех работы по повышению качества жизни в регионе во многом зависит от работы системы здравоохранения. По словам главы региона, в области будет продолжена активная реализация Майских Указов Президента РФ Владимира Путина, значительная часть которых касается развития медицины.

– Я приложу максимум усилий, чтобы Указы безоговорочно выполнялись в Рязанской области. И, безусловно, в той их части, которая касается повышения заработной платы медицинских работников, – заверил собравшихся глава региона.

Кроме того, как сообщил Николай Любимов, в Рязанской области продолжится работа по повышению качества и доступности медпомощи. Для этого ведется работа по укреплению материально-технической базы здравоохранения (имеется в виду, в первую очередь, строительство нового здания больницы скорой помощи), расширению сети ФАПов; внедряется проект «Бережливая поликлиника», планируется открытие офисов общеврачебной практики.

Во время торжества лучшим сотрудникам регионального здравоохранения были вручены различные награды.