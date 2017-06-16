В одном из районов Рязанской области ввели карантин по бешенству, в другом - отменили

Согласно постановлению, которое подписал временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов, в поселке Александро-Невский введен карантин по бешенству животных. Карантин введен на территории одного из подворий, где 14 июня этого года был выявлен случай заболевания животного бешенством. Карантин продлится до 14 августа этого года. В связи с этим на территории, ограниченной ул. Школьной поселка Александро-Невский запрещено проводить выставки собак и кошек, выводить и натаскивать собак, торговать домашними животными, а также вывозить собак и кошек за пределы карантинной зоны.

На территории района проведут мероприятия по ликвидации очага заразных болезней животных.

А вот в Рязанском районе области карантин по бешенству отменили в связи с тем, что работа по ликвидации очага заразных болезней животных на территории поселка Ласковский Заборьевское сельское поселение Рязанского района проведена в полном объеме.