Московский ученый и коллекционер показал рязанцам гравюры на библейские сюжеты

Доктор технических наук, академик Российской академии проблем качества, член президиума IAP (США) Владимир Беликов выставил в областном художественном музее имени И. П. Пожалостина копии гравюр XVI–XVIII столетия. Экспозицию «Образ вечной книги», посвященную Библии, коллекционер представлял лично.

В подборку вошли произведения Л. Кранаха, Тинторетто, П.П.Рубенса и других выдающихся художников. Гравюры, рассказывающие о ветхозаветных событиях и жизни святых, оформлены в паспарту черного цвета, картины Нового Завета и деяний святых апостолов отмечены фиолетовым обрамлением. Куратор выставки Нина Павлова назвала выставку «рассчитанной на эстетское смакование и в то же время доступной для всех любителей искусства». Увидеть экспонаты из коллекции Владимира Беликова можно будет до 15 августа.