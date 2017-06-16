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Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
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Московский ученый и коллекционер показал рязанцам гравюры на библейские сюжеты

18:20 / Культура
Автор фото: Татьяна Клемешева | Московский ученый и коллекционер показал рязанцам гравюры на библейские сюжеты
Фото: Татьяна Клемешева.

Доктор технических наук, академик Российской академии проблем качества, член президиума IAP (США) Владимир Беликов выставил в областном художественном музее имени И. П. Пожалостина копии гравюр XVI–XVIII столетия. Экспозицию «Образ вечной книги», посвященную Библии, коллекционер представлял лично.

В подборку вошли произведения Л. Кранаха, Тинторетто, П.П.Рубенса и других выдающихся художников. Гравюры, рассказывающие о ветхозаветных событиях и жизни святых, оформлены в паспарту черного цвета, картины Нового Завета и деяний святых апостолов отмечены фиолетовым обрамлением. Куратор выставки Нина Павлова назвала выставку «рассчитанной на эстетское смакование и в то же время доступной для всех любителей искусства». Увидеть экспонаты из коллекции Владимира Беликова можно будет до 15 августа.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
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