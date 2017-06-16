12:58 МСК
Пятница
16 / 06 / 2017
Выпуск № 110 (5397)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
121

Глава региона Николай Любимов уведомил областную избирательную комиссию о желании участвовать в выборах

19:14 / Власть
Автор фото: Александр Королев | Глава региона Николай Любимов уведомил областную избирательную комиссию о желании участвовать в выборах
Фото: Александр Королев.

Сегодня, 15 июня, Николай Любимов подал в облизбирком документы, подтверждающие решение партии «Единая Россия» о его выдвижении кандидатом в губернаторы Рязанской области, свое согласие баллотироваться на пост главы региона, и другие документы, предусмотренные законодательством. В ответ областная избирательная комиссия выдала главе региона подтверждение о приеме документов.

Напомним, что Николай Любимов был выдвинут кандидатом от партии «Единая Россия» на предстоящие в сентябре выборы по итогам праймериз. Теперь ему необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр и получить поддержку депутатов и глав муниципальных образований, собрав не менее 218 подписей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Глава Рязанской области Николай Любимов ответил на вопросы представителей муниципальных образований

Глава рязанского региона Николай Любимов: «Работа отрасли здравоохранения напрямую влияет на демографическую ситуацию и социальное благополучие граждан»

Глава Рязанского региона Николай Любимов поручил проверить стоимость лекарств в аптеках

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
10:23
По ряду адресов в Рязани три дня будут отключать холодную воду
10:18
Жительница Рязани фиктивно поставила на учет иностранца
10:10
За сутки в Рязанской области зарегистрировали 35 ДТП
10:06
Жительница Санкт-Петербурга попала в ДТП в Рязанской области
10:02
В Рязанской области иномарка вылетела в кювет
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы