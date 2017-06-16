Глава региона Николай Любимов уведомил областную избирательную комиссию о желании участвовать в выборах

Сегодня, 15 июня, Николай Любимов подал в облизбирком документы, подтверждающие решение партии «Единая Россия» о его выдвижении кандидатом в губернаторы Рязанской области, свое согласие баллотироваться на пост главы региона, и другие документы, предусмотренные законодательством. В ответ областная избирательная комиссия выдала главе региона подтверждение о приеме документов.

Напомним, что Николай Любимов был выдвинут кандидатом от партии «Единая Россия» на предстоящие в сентябре выборы по итогам праймериз. Теперь ему необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр и получить поддержку депутатов и глав муниципальных образований, собрав не менее 218 подписей.