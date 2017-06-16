12:58 МСК
Пятница
16 / 06 / 2017
Выпуск № 110 (5397)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
110

Хлебопеки Рязанской области обсудили проблемы своей отрасли

19:18 / Экономика

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов выступил с докладом на региональном совещании, состоявшемся в Сараях. Тема совещания – «Оценка и перспективы развития хлебопекарной отрасли в Рязанской области». В ее обсуждении приняли участие хлебопеки, мукомолы, представители потребительской кооперации, Роспотребнадзора, минэкономразвития региона. Отмечалось, что отрасль – социально значимая. С этим, в частности, связана ее низкая рентабельность – чуть больше одного процента в 2016 году. Этот показатель отрицательно влияет на ее развитие. В докладе Дмитрия Филиппова подчеркивалось, что среди основных задач, стоящих перед отраслью, – увеличение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование работы по продвижению продукции на рынке, модернизация оборудования.

Участники совещания побывали на образцовом хлебозаводе Сараевского райпо, с начала строительства которого исполнилось 50 лет. В 1960-е годы предприятие выпускало два вида изделий: хлеб черный и белый. Сейчас его ассортимент увеличился до 250 наименований изделий. Более половины товаров предприятие реализует с помощью выездной торговли, имея для этого собственный транспорт. За последние годы оборудование обновлено почти полностью.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 15 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

65 организаций Рязани перестают быть должниками

В текущем году рязанские аграрии планируют ввести в сельхозоборот не менее 25 тысяч гектаров земли

7,5 миллиона рублей будет выделено на реализацию муниципальных инициатив в Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
10:23
По ряду адресов в Рязани три дня будут отключать холодную воду
10:18
Жительница Рязани фиктивно поставила на учет иностранца
10:10
За сутки в Рязанской области зарегистрировали 35 ДТП
10:06
Жительница Санкт-Петербурга попала в ДТП в Рязанской области
10:02
В Рязанской области иномарка вылетела в кювет
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы