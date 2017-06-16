Хлебопеки Рязанской области обсудили проблемы своей отрасли

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов выступил с докладом на региональном совещании, состоявшемся в Сараях. Тема совещания – «Оценка и перспективы развития хлебопекарной отрасли в Рязанской области». В ее обсуждении приняли участие хлебопеки, мукомолы, представители потребительской кооперации, Роспотребнадзора, минэкономразвития региона. Отмечалось, что отрасль – социально значимая. С этим, в частности, связана ее низкая рентабельность – чуть больше одного процента в 2016 году. Этот показатель отрицательно влияет на ее развитие. В докладе Дмитрия Филиппова подчеркивалось, что среди основных задач, стоящих перед отраслью, – увеличение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование работы по продвижению продукции на рынке, модернизация оборудования.

Участники совещания побывали на образцовом хлебозаводе Сараевского райпо, с начала строительства которого исполнилось 50 лет. В 1960-е годы предприятие выпускало два вида изделий: хлеб черный и белый. Сейчас его ассортимент увеличился до 250 наименований изделий. Более половины товаров предприятие реализует с помощью выездной торговли, имея для этого собственный транспорт. За последние годы оборудование обновлено почти полностью.