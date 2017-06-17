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Маршрут «Питер – Париж – Прага» проложила для рязанцев Елена Коренева

09:07 / Культура
Персональная фотовыставка Елены Кореневой откроется 20 июня в 14. 00 в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина
Маршрут «Питер – Париж – Прага» проложила для рязанцев Елена Коренева

В экспозиции представлены разножанровые цветные и черно-белые фотографии разных лет, сделанные во время поездок в три крупнейших европейских города. Автор старалась найти неожиданные ракурсы или представить известные виды в новом свете. Большинство снимков сделано зимой и ранней весной, в «нетуристический» сезон. Промозглый дождливый парижский февраль, пражский и петербургский март – с поздним снегом. И только несколько апрельских и августовских кадров из Петербурга «пропитаны» солнцем, быстро осушающим лужи.

Елена Вячеславовна Коренева – коренная рязанка, выпускница Рязанского художественного училища им. Г.К. Вагнера и Рязанского института Московского государственного университета культуры и искусств. Работает в сфере культуры, публикуется в прессе. Член Союза журналистов России, Союза театральных деятелей России.

С 2004 г. состоялось несколько персональных фотовыставок Елены Кореневой в Рязани и Туме, в том числе посвященных путешествиям на Восток, в Тунис и Турцию. С 2007 г. она принимала участие в групповых и коллективных фотовыставках в Рязани и Москве, среди которых Межрегиональный фестиваль «Берега» и международная фотовыставка «Art of inspiration».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 июня 2017 года
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