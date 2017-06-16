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Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
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Тихими тропами красоты

00:01 / Вернисаж
Фотокорреспондент «Рязанских ведомостей» Александр Королев покажет неизведанную Абхазию
Автор фото: Александр Королев | Тихими тропами красоты
Фото: Александр Королев.

В 1985 году школьник Саша Королев, будущий профессиональный фотограф, побывал в Абхазии и надолго сохранил в памяти впечатления об этом райском уголке. В марте 2009 года Александр возвращается в «страну души» – Апсны, как ее называют абхазы, со своей невестой, а в конце года молодожены вновь приезжают открывать для себя Абхазию. С тех пор Александр больше десяти раз путешествовал по стране, запечатлевая жизнь, традиции, памятники архитектуры и, конечно, виды редкой красоты. Часть своего обширного «абхазского» архива, посвященную природе, Александр Королев покажет на выставке «Заповедная Абхазия», которая откроется 17 июня в областном художественном музее имени И. П. Пожалостина.

В экспозицию войдут 30 фоторабот разного формата, на которых запечатлены памятники древней истории и первозданная природа. По словам Александра, «фотографирование в горах похоже на медитацию, потому что вы как бы поднимаетесь над миром. Пейзаж иногда меняется каждые несколько минут: то облака, то дождь, то яркое солнце», – делится он. Агурское плато, Аацынские водопады, каньон в районе села Анухва стали его любимыми местами.

А еще Абхазия для Александра Королева – это гостеприимные, гордые и мудрые люди, живущие в городах и горных селениях. «Для меня это уже не туризм, а поездка в гости», – признается фотограф. Здесь он нашел много друзей и проводников в мир нетронутой красоты и истории и надеется продолжить изучение Кавказа. В планах – путешествия по Адыгее, Карачаево-Черкесии, Грузии. А в Новом Афоне, Цандрыпше и Гагре будут ждать приезда семьи Королевых добрые друзья. Портрет одного из них, Фирона Хагба, который стал для Александра настоящим гуру, можно будет увидеть на выставке «Заповедная Абхазия».

Открытие экспозиции, приуроченной к Году экологии в России, состоится 17 июня в 15:00 в фойе первого этажа музея. Планируется, что в будущем рязанцы смогут познакомиться и с другими работами «абхазского цикла» Александра Королева, посвященными обрядам и праздникам, а также повседневной жизни людей.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 110 (5397) от 16 июня 2017 года
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