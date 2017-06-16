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Выпуск № 110 (5397)
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Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
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Коробейники Шрёдингера

00:01 / Азбука потребителя
Автор фото: Дмитрий Осинин | Коробейники Шрёдингера
Фото: Дмитрий Осинин.

Квантовая теория, предложенная известным физиком Шредингером, гласит, что ни один объект на уровне элементарных частиц не может быть ни в одном каком-то конкретном состоянии, пока он не изучен. Если проще, то кот, сидящий в закрытой коробке, одновременно и жив и мертв, то есть находится в состоянии суперпозиции. А конкретика появляется только тогда, когда мы открываем крышку и можем видеть состояние животного. В сфере нашей торговли по-прежнему много «котов в мешках», которые подчиняются тому же великому квантовому закону. Пока покупатель не осознает степень ущерба, он смело отдает свои деньги непонятно за что.

Вне закона

Закон о защите прав потребителей написан хорошо. Он защищает простых покупателей товаров и услуг от продавцов, которые предлагают что-то некачественное, не хотят оформлять покупки по закону, не предоставляют гарантийных сроков и так далее. Благодаря такому подходу даже удается отсуживать миллионы рублей у строительных компаний за некачественно возведенное жилье. Но, увы, даже такой замечательный закон не является панацеей, поскольку нет в мире ничего идеального. И недобросовестные коммерсанты, прекрасно это зная, пользуются различными лазейками. Однако не все так плохо. Достаточно, чтобы честные потребители выучили все эти зыбкие места законодательства, и у обманщиков после этого не будет никаких шансов вытащить у них из кошелька хоть что-нибудь. Самое главное здесь – не быть доверчивым.

Офени

Этим словом в стародавние времена на Руси называли странствующих торговцев. Есть мнение, что блатное наречие «феня» произошло именно от них. Специальный жаргон торговцы изобрели для того, чтобы договариваться между собой, как обмануть клиента прямо в его присутствии. В наше время различные коробейники, которые регулярно звонят в двери квартир и предлагают «уникальные» и «не имеющие аналогов в мире» изделия, которые стоят хороших денег, пользуются гораздо более простыми способами воздействия, ведь им верят на слово. Информация же проверенная, надежная, да и глаза у таких людей невероятно честные. И самое удивительное, что никакого обмана в этих словах действительно может и не быть, потому что подвох скрывается совсем в другом. Вот совсем недавно в поселке Мордасово, что под Рязанью, местным обитателям, в основном пенсионерам, заезжие коммивояжеры настоятельно рекомендовали приобрести фильтры для воды, в названии которых стояло слово «эксперт», а в названии фирмы присутствовали пассажи в виде «городская экологическая». Конечно, не обошлось без рассказов об ужасной водопроводной воде, фотографий труб в разрезе и доверительных разговоров на тему «власти все скрывают». Несколько пенсионеров поверили и купили фильтры, отдав все свои сбережения, да еще заняв у соседей. Вояж продавцов по деревне был пресечен только после вмешательства более образованного младшего поколения и вызова полиции. А затем выяснилось, что фильтры никакие не уникальные, стоят гораздо дешевле заявленной цены и продаются в обычных магазинах. Сейчас дело на стадии досудебного разбирательства.

А вот еще один случай. После взрыва газа в многоквартирном доме Рязани, который в полном смысле слова, прогремел на всю страну, тут же по домам жителей областного центра начали ходить люди в спецформе, похожие на работников газовой службы, и прямо-таки заставляли купить у них газоанализаторы по цене от пяти до семи тысяч рублей. И только потом оказывалось, что в магазине такие же точно приборы стоят в три раза дешевле, а в Интернете – в четыре.

Стоп-список

На самом деле дистанционная торговля узаконена, но продавцы обязаны передавать клиентам полную информацию о товаре, чего часто не происходит. Самой главной, даже не лазейкой, а дырой в законе о защите прав потребителей является список, утвержденный Правительством РФ аж в 1998 году (постановление №55) и указывающий, какие товары надлежащего качества не подлежат возврату продавцам. В список входят любые товары для профилактики и лечения заболеваний на дому, предметы личной гигиены, парфюмерия, косметика, текстиль, швейные и трикотажные изделия, предметы для контактирования с пищей, бытовая химия, пестициды и агрохимикаты. А теперь самое интересное: возврату не подлежат любая мебель, животные, растения, ювелирные украшения, мотовелотовары, как, кстати, и автомобили, мотоблоки, прицепы и дополнительное оборудование, а также многое другое. Если все это было куплено в качественном виде, с деньгами придется расстаться, и никакие суды не помогут. А факт продажи некачественного товара еще следует доказать, и сделать это трудно. Коробейники обычно представляют фирмы, которые зарегистрированы в других регионах, и быстро пропадают. Даже опытные юристы оказываются бессильны помочь.

– Одна дама, недостаточно хорошо разобравшись в ситуации, купила комплект постельного белья и подушек. А когда решила вернуть его назад, по причине слишком большой стоимости, то разыскала представительство фирмы, но там ей предсказуемо отказали, сославшись на букву закона, – рассказывает правозащитник Олег Попов. – Нервы взяли свое, и клиентка швырнула в лицо торговцев весь комплект вместе с подписанными ею договорами, среди которых был и кредитный договор с банком. И каков же результат? На руках у по сути обманутого человека не осталось ничего, ни одного документа, а долг банку был, и его пришлось выплачивать. Все вроде по закону и зацепок нет.

А все могло бы повернуться иначе, если тогда дама сдержалась. В товаре можно было бы обнаружить явный изъян, и тогда включается закон о защите прав потребителей. А юридическая экспертиза текста договора могла бы выявить нарушения. Далее – признание бумаги юридически ничтожной и победа над «офенями».

Цена сознательности

Наступает эпоха массовой торговли вразнос и всех тех неприятностей, которые к ней намертво «пристегнуты». Описанных случаев обмана все больше. Самый простой способ уберечься – никогда не открывать дверь незнакомым людям, гнать их из деревень, памятуя, что у торговцев на уме только одна выгода – своя собственная, ведь о репутации им незачем заботиться. Они же не стационарный магазин, а совсем наоборот: сегодня здесь, а завтра там. Даже в Интернете, и то порядка больше. Кстати, именно во всемирной сети можно уточнить стоимость тех или иных товаров, степень их уникальности и то, на какую сумму вас пытаются «обуть». Но живет на Руси до сих пор волшебное слово «халява», которое продолжает оказывать гипнотическое воздействие на население. Стоит только предложить что-нибудь бесплатное, и люди тут же попадают на удочку опытному торговцу, потом еще пара-тройка обещаний, подписывание «надежных бумаг» и даже освобождение от необходимости платить сразу, ведь есть же кредит. Вот и поделился народ на тех, кто подписывает договоры не читая, и на тех, кто никогда и ничего не покупает просто так, а только по очень серьезному поводу. Есть резон немедленно превращаться в сознательных граждан, способных защитить собственный кошелек, а то и жизнь, ведь товары с рук могут быть и просто опасными. В стране зафиксированы даже случаи подмешивания наркотических веществ в пробники косметики и БАДы, для полного контроля над покупателем-жертвой. И делается это порой руками странствующих по домам торговцев.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 110 (5397) от 16 июня 2017 года
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