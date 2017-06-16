Вдали от столиц и больших дорог живет село с богатой историей

Главное – не заблудиться

Добраться до Савватьмы, что в Ермишинском районе, с одной стороны – просто, особенно на личном авто или маршрутке. Всего-то 260 километров от областного центра. Правда, вместо трех часов в один конец можно затратить часа четыре. Зато узнаешь, что дорогу расширяют и ремонтируют. А там, где еще не ремонтируют, автомобилисты предпочитают обочину проезжей части.

Не сориентировавшись, вышла из машины, которая поехала дальше, в Кадом, раньше положенного. И что теперь? Села не видно. На счастье останавливаются видавшие виды «Жигули». Паренек лет двадцати интересуется:

– Вам далеко?

– Мне в Савватьму.

– Вы не той дорогой ехали. Отсюда до села 15 километров, если не больше. Я в ту сторону, садитесь.

Надо же – повезло! Разговорились.

Водитель, представившийся Максимом, – житель Ермиши. Учится в Кадомском технологическом техникуме. Каждый день по этой дороге ездит на занятия.

– Савватьма – село небольшое. Говорят, что в округе когда-то были дебри непроходимые, даже медведи водились. Потом леса стали под пашню выжигать. Медведи теперь редко заходят. Зато много грибов и ягод. Неподалеку святой источник «Токмаковский». К нему часто приезжают паломники. Местный предприниматель за свой счет установил часовню. Красивое место.

– А пчелы? Я читала, что борт­ничество здесь было развито.

– Может, когда и было развито. Теперь кто и держит пасеку, то не больше 20 – 30 ульев. Хлопотно…

– А ты бы завел?

– Не думал об этом. Сначала в армию, а там будет видно…

Но вот и Савватьма. Село протянулось на три километра. Магазин, детский сад, гараж с техникой, контора сельхозпредприятия. Ухоженный памятник погибшим в Великую Отечественную войну.

Сельская администрация – в одном здании с детским садом. Меня встречает глава Сергей Овчинников. И сразу – первая информация из первых уст.

– У нас тут всё и все на виду, народ замечательный, отзывчивый, спокойный, воровства не случается. В селе есть школа, почта, детский сад, клуб, три магазина. У нас интересная история, немало знаменитостей. Вы с людьми побеседуйте, с батюшкой, в школу зайдите, с завклубом поговорите. Тогда свое представление о селе и получите. Что касается проблем, то они такие же, как в других населенных пунктах района, да и области. Для жителей Савватьмы на первом месте – обеспечение водой. Сети изношенные, рвутся постоянно. Замена труб – дело дорогое. В этом году уже несколько раз приходилось их ремонтировать.

– Вторая проблема – уличное освещение. Специализированная организация поставила новые столбы на территории села. Как и положено по закону, бесплатно. А за светильники с нас затребовали плату. Причем не только за потребляемую энергию, но и по 500 рублей аренды с одного светильника в месяц. А у нас их больше десяти. Вот как быть? Где брать средства? – сетует глава сельской администрации.

– Есть еще и такая проблема: борьба с огнем. У нас с начала сезона было пять возгораний сухой травы. Ходим по домам, беседы проводим. Коренные жители всегда очень аккуратны, а вот дачники бывают неосторожны. В этом году одна москвичка развела на участке костер – прибраться хотела. А тут – ветер. Спасибо соседям, сразу бросились тушить.

– В селе была своя пожарная дружина, да распалась. Но трактор с бочкой у нас на пожарный случай есть, и люди, если что, сбегаются. Вот так и живем, – рассказывает Сергей Николаевич.

Сидеть без дела главе сельской администрации не приходится – в сельское поселение входят еще 10 населенных пунктов. Савватьма – село самое крупное. Здесь постоянно проживают 344 человека. Пенсионеров – 124 человека, трудоспособного населения – 158 человек. Детей до 18 лет чуть больше 60. Каждого жителя Овчинников знает лично.

Очаг культуры им. Ионы Новикова

Заведующая сельским клубом Татьяна Валерьевна Слепова знакомит со своим хозяйством. В клубе работают разные кружки, в них с удовольствием занимаются местные ребятишки. Результаты их творчества можно увидеть на выставке в фойе. Здесь же – фотографии участников Великой Отечественной войны. К сожалению, никого в живых уже не осталось. В этом году 8 мая ушел из жизни последний ветеран. Как раз в тот день, когда в район приезжали с благотворительной акцией участники автопробега «Дорогами Победы»…

Обращаю внимание на стенд рядом. На фото 20-х годов – молодой мужчина в папахе и с шашкой. Татьяна Валерьевна объясняет:

– Это Иона Ефимович Новиков, революционер, приехал в село в 1921 году. Имея 4 класса образования, стремился обучить грамоте жителей Савватьмы, организовал ликбез, избу-читальню.

Однажды дом, в котором проводилось заседание местной партячейки, обстреляли. Один из коммунистов был ранен осколком, а Иона Новиков – убит. Убийцы так и не были найдены, несмотря на тщательное расследование специальной комиссии из Рязани. Жители села похоронили Новикова неподалеку от избы-читальни. Его имя было присвоено построенному в 1969 году клубу, – рассказала Татьяна Валерьевна.

Сейчас в здании бывшей избы-читальни – фельдшерский пункт.

На охране здоровья

Фельдшер Надежда Ивановна Дакаева родилась в Савватьме. Она и первую помощь окажет, и новорожденных проведает, и прививки сделает. Надежда Ивановна давно на пенсии, но работает. Выезжает по вызовам на своей машине. Говорит, что так быстрее, чем на велосипеде. «Пока это я от одной до другой деревни доберусь, – объясняет Надежда Ивановна. – Вот и приноровилась. По любой погоде по вызову еду, и днем, и по темноте...»

Медицинское обслуживание населения в Савватьме не только Надежды Ивановны забота.

– Рожениц мы направляем в Рязанский перинатальный центр. Раз в два года к нам приезжает машина с флюорографом, сельчан не обходит вниманием и поезд «Забота и здоровье». Один раз в месяц в селе бывает участковый терапевт из районной больницы, – рассказывает Надежда Ивановна.

Одной судьбой объединены

В храме два престола: каменный, теплый – в честь Рождества Христова и придел во имя святых Захария и Елизаветы. Прихожане – не только жители окрестных сел, но и районного центра.

В храме – особая атмосфера, ощущается душевный покой. К настоятелю отцу Сергию люди приходят с самым сокровенным.

Мы говорим с о. Сергием об отношении к вере, о взаимоотношениях в семье, об увлечениях, в том числе и его самого. Выясняю: помимо службы в храме, он с огромным удовольствием столярничает. Резные полки, скамьи в старинном стиле, устойчивые табуреты – все его рук творения.

Отец Сергий часто встречается и беседует с детьми. Вместе с ними он создает небольшие видеоролики. О чем? Если коротко – о насущном и вечном. И это его вклад в эстетическое и патриотическое воспитание молодого поколения Савватьмы. Настоятель никогда не остается в стороне от жизни своих прихожан. И потому неудивительно, что каждый, с кем я общалась в селе, спрашивал: «А вы с батюшкой нашим разговаривали?», «К отцу Сергию не ходили?» или: «Какой у нас священник в храме замечательный! Поговорите с ним!». Вот такое единодушие.

Савватемская мастерица и любитель часовых механизмов

Мария Федоровна Садовникова – вдова участника Великой Отечественной войны Ивана Васильевича Садовникова. Ей скоро 90 лет, но она активна, общительна. В доме чисто, красиво. В огороде – порядок, много цветов.

– Это дочка моя занимается. У меня уже нет на это сил, – говорит Мария Федоровна. Она на всю округу известна умением ткать половики. Огромный станок, который некогда занимал полкомнаты, только несколько лет назад убрали. – Глаза уж не те. Да и ниток надо много. Вот, вишь, у этого половика какой уток, – объясняет Мария Федоровна, – а у этого – уже другая основа, потому и рисунок ярче.

Женщина сетует, что никто так и не перенял ее умение. «А вот люди иной раз приезжают, спрашивают, есть ли на продажу готовые половики? А взять их уже и негде»…

Мимо дома, на фасаде которого прикреплены часы, пройти не смогла. Сразу впечатлили стены – мощные, чуть ли не сантиметров 60 толщиной.

«Дом еще мой дед с отцом строили. Кирпичи сами делали. Глину нужную у нас в округе можно было найти», – объясняет хозяин Михаил Васильевич Марин.

А что касается часов на фасаде, то когда ходики перестают работать, у него рука не поднимается их выбрасывать. Вот и придумал их на стену дома прикреплять.

Как живете-можете?

Многие из сельчан уезжают на заработки в Москву, областной или районный центр. В селе 145 подсобных хозяйств. В основном держат коз, овец, кур, кроликов. На все село только три коровы, ну а огороды практически у всех. На воротах одного дома замечаю забавную табличку: «Собака злая – цепь китайская».

Передо мной – ухоженный домик. Хозяин Анатолий Боронаев объясняет: дом строил еще его дед, которого на селе иначе как Сталиным не называли – так как был он строгий и требовал ответственного отношения к любому делу. Эти качества передались и потомкам.

Взять хотя бы огород, в котором у Анатолия Васильевича каждая грядка в идеальном порядке. И выращенные в огороде овощи, и куры, и другая живность для него – хорошее подспорье. Как и для других жителей села.

– Без подсобного хозяйства нам было бы трудновато, – говорит молодая многодетная мама Татьяна Суетова. – У меня семеро детей. Попробуй прокорми.

Татьяна не только сытно кормит своих детей, но и прививает им любовь к труду. Потому в школе о ее ребятишках лишь положительные отзывы.

Чему учат в школе

В школу я зашла, чтобы встретиться с местным краеведом, школьным учителем Иваном Петровичем Кузнецовым. Он – кладезь знаний о родной Савватьме.

С огромным интересом слушала рассказ Ивана Петровича о полном георгиевском кавалере, герое Первой мировой войны Иване Семеновиче Лапшинове, ослепшем после тяжелого ранения. Это его в сопровождении сельчан направляли в Москву с просьбой возобновить службы в храме.

К краеведческой работе приобщаются и школьники. Для них это – возможность лучше узнать родное село, его прошлое.

Далекая от центра области школа стала первой ступенью в большую науку для ученого с мировой известностью в области числового моделирования газодинамических течений Владимира Ивановича Киреева. Он работал по ряду международных программ, связанных с космосом. Здесь учился генерал Евгений Михайлович Артемов, начальник кафедры боевого применения войск Краснознаменной академии противовоздушной обороны имени маршала Г.К. Жукова.

В Савватемской средней школе детей чуть ли не с начальных классов обучают игре в шахматы. По словам учителя физкультуры Владимира Андреевича Решетникова, который занимается этим с ребятами, школьная команда по шахматам каждый год в числе лидеров районных и областных соревнований. Здесь есть свой стадион, где учащиеся занимаются подготовкой к сдаче норм ГТО. Результаты – прекрасные. «Нам за ребят не стыдно, – рассказывает учитель физкультуры. – 70 процентов школьников показывают очень хорошие результаты»…

Сейчас в школе обучаются 54 ученика. На пришкольном участке каждую весну учащиеся высаживают картофель, лук, капусту. Выращенный урожай пойдет на приготовление обедов в школьной столовой.

О Савватьме – селе, которому в этом году исполняется 400 лет, – можно много рассказывать. Его жители готовятся достойно отметить эту дату и видят: у родного села впереди долгая и интересная жизнь.

Из истории села

Первые упоминания о селе Савватьма относятся к XVI веку. Кто первый из бортников облюбовал подходящую полянку недалеко от речушки Сурёнки, в исторических справках не упоминается. Название села связывают с именем Савватия Соловецкого – покровителя бортничества. Есть и другая легенда, по которой село основал приказной дьяк Савва. Он записывал в кабальные холопов и бродяг, обирал и нищего, и голодного, брал мзду даже с разбойников, грабивших купеческие суда. Денег со временем у дьяка скопилось просто «тьма». Вот и назвали разросшееся со временем село Савватьмой…

Село несколько раз переходило от одного владельца к другому. Среди них – представители известных дворянских фамилий: Ржевские, Волконские, Мухановы. На средства Михаила Васильевича Неклюдова в селе был построен каменный храм.

Из поколения в поколение в селе передается история его строительства. Говорят, что в раствор добавляли яичный белок. Яйца собирали по окрестным селам. Для участия в строительстве люди шли сами. На строительство церкви Рождества Христова ушло два года. Старожилы говорят, что звук большого колокола, установленного на колокольне, был такой силы, что его звучание слышали в Ермиши. После революции, в 30-х годах, церковь Рождества Христова была закрыта, службы прекращены. Колокол с колокольни сбросили и отправили на переплавку. В храме стали хранить зерно. Но здание не подверглось разграблению. На церковном своде сохранилась старинная роспись. В 1943 году местное население стало ходатайствовать об открытии храма. Прошение было удовлетворено. С 1946 года в церкви снова стали проходить службы.