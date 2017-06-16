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Выпуск № 110 (5397)
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Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
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Майский день в Кикине

00:01 / Память
Старинное кораблинское село вновь обретает известность
Автор фото: Юрий Харин | Майский день в Кикине
Фото автора.

Всю ночь шел веселый майский дождь и, казалось, крестному ходу не быть. Но утро распахнуло небеса, и теплые лучи солнышка быстро провялили проселок, которым шли люди. И в этой доверчивой утренней тишине, все эти 5 километров до неприметного села Кикино, о котором до недавнего времени ничего не слышали и не знали кораблинцы, народ шел в добром расположении духа, с песнопением и молитвами.

Молились они во славу Божью, провидением которого и было вновь обретено имя Михаила Чельцова, священномученика, русского православного святого, церковного общественного деятеля, педагога и ученого… Родился он именно в этот день – 27 мая 1870 года, в семье священника села Кикино – храм этот и сегодня виден издалека. И никогда не забывал дорогих сердцу этих чудных просторов. Даже когда достиг весомых высот в своей деятельности в Петербурге на благо Святой Церкви, он все равно часто бывал в родных местах. Чтобы подпитать сердце и душу той удивительной неведомой силой, которая и нынче заставляет приезжать сюда паломников.

Да и те, кто живет здесь, на себе чувствуют целебную силу кикинских просторов. Мы в тот день познакомились с Николаем Сурковым, которому врачи 17 лет назад подписали смертный приговор. Мол, осталось жить тебе полтора, от силы два месяца. Но Николая почему-то потянуло в Кикино. Он приехал сюда и… прикипел к этим местам душой и телом. Вскоре случилось чудо исцеления. Так что, вопреки вердикту медиков, он по сей день полон сил, энергии и оптимизма.

Чудеса были и в день тезоименитства Михаила Чельцова. Разве это не чудо, что исчезли тучи, прекратился дождик? И самодеятельные артисты, которые вроде бы как уже и не собирались на праздник в Кикино, День села, загрузились в синюю «Газель» Кораблинского ДК и с песнями отправились в путь-дорогу…

А разве это не чудо, что глава Кипчаковского поселения Серафима Семочкина, которая с трех утра варила уху и готовила другие деликатесы для праздника, смогла угодить всем и каждому в отдельности? И не только добрыми угощениями, но и своей лучезарной улыбкой и настоящим русским гостеприимством…

Вот уже второй год подряд проходят крестный ход от Покровского храма города Кораблина к храму Кикина и молебен возле Памятного креста этого села.

Видели бы вы в тот день лица паломников. Одухотворенные, с сияющими глазами, в которых можно узреть все – и ликование, и приобщение к святым источникам земли русской. И, самое главное, надежду на возрождение и развитие села в будущем.

Кстати, всего этого могло и не быть, если бы не настойчивый поиск и нынешняя активность местного краеведа Сергея Панферова. Но это тема уже совсем другого рассказа.

Михаил Павлович Чельцов – протоиерей русской православной церкви, богослов

Родился 27 мая 1870 года в селе Кикино Кораблинской волости Ряжского уезда в семье священника Павла Михайловича Чельцова. В 1890 году окончил Рязанскую духовную семинарию. В 1894 году – Казанскую духовную академию. С ноября 1894 года – преподаватель Калужской духовной семинарии. Занимался миссионерской деятельностью. В 1898 году защитил диссертацию на соискание ученой степени магистра богословия.

В сентябре 1903 года был рукоположен в сан иерея. В 1903 – 1918 годах – преподаватель богословия в Институте гражданских инженеров и настоятель Симеоновской церкви в этом институте.

В 1918 году был дважды арестован. В ноябре 1919 – мае 1922 гг. – настоятель Троице-Измайловского собора в Петрограде.

31 мая 1922 года был арестован по делу «о сопротивлении изъятию церковных ценностей». Был приговорен к расстрелу. Позднее приговор был заменен пятью годами заключения.

Два года находился в заключении, затем был освобожден. Был настоятелем церкви Архангела Михаила (Малоколоменской) в Ленинграде. В 1926 году преподавал догматическое богословие и Новый Завет на Высших богословских курсах.

Был вновь арестован 2 сентября 1930 года. 2 января 1931 года приговорен к расстрелу и через несколько дней расстрелян.

16 июля 2005 года Священный Синод Русской православной церкви постановил включить имя протоиерея Михаила Чельцова в Собор новомучеников и исповедников российских XX века.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 110 (5397) от 16 июня 2017 года
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