Происхождение названия

Имя Исады одним из первых в 1217 году появляется в летописных описаниях этого края. О том, что Исады были наиболее ранним славянским поселением сельской округи средневекового города Рязани и тесно связаны с этим городом, свидетельствуют археологи. Название нашего села не таит в себе загадки, оно славянского происхождения, хотя в ближайшей местности достаточно много гидронимов носят явно финно-угорские имена. Они перенеслись населением через века в неизменном виде.

В.И. Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского языка» дает объяснение слова.

«Исад» – (старинное – «исада», в архангельском говоре – «исадь», в пермском – «исады», в астраханском – «изсад») место высадки на берегу, пристань; торговая пристань, базар, где привоз разных припасов, рыбачья слобода, поселок у берега.

«Изсаживать», «изсадить» – высаживать или пересаживать. «Изсад», «изсада», «изсадка» – место высадки, пристань.

Наши филологические изыскания подтверждают выводы археологов: Исады на Оке тесно связаны со Старой Рязанью, древним центром торговли на Волго-Окском речном пути. Слово «исады», видимо, разнесено по всем упомянутым водным путям славянским торговым людом, проживавшим где-то между Калязином, Угличем, Ярославлем, Костромой и Юрьевцем. Название поселения появилось от слова, обозначающего место, предназначенное для перевалки грузов, товаров между речным и сухопутным участками пути. Это место использовалось для выхода («ссаживания», «изсаживания») с торговых судов для выгрузки и последующей посадки на них. На реке Оке существовала удобная пристань, где для торговцев, плывших к Старой Рязани, в их далеком речном путешествии, сокращалось утомительное время пребывания на судне. До конечной цели оставалось совсем немного. Возможно, у пристани была и своя небольшая торговая площадка, а рядом находился княжеский Погост, где собиралась плата за проезд и торговлю с прибывающих гостей.

Возможно, возникновение «суздальского» (северного) названия Исады на землях Старой Рязани связано с волной переселенцев из северо-русских княжеств Руси, которая отмечается в археологических древностях Старой Рязани.

Опубликовано полностью на сайте https://isadi.ru/