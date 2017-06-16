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Выпуск № 110 (5397)
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Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
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Сайт о родном селе

00:01 / Хронограф

Мы допустили оплошность. 10 марта этого года в публикации «Хронографа» под названием «Судьба белого дома» была использована фотография, размещенная на сайте «Село Исады на Оке» (https://isadi.ru). В газете мы этого не сообщили. Приносим извинения Михаилу Степашкину, который работает с этим ресурсом.

Михаил Владимирович нам написал, что послужило поводом для знакомства с созданным относительно недавно сайтом о древнем селе Исады, которое в этом году отмечает 800-летие. Я прочитала обращение к посетителям сайта, а в нем следующий абзац:

«Мы хотим соединить всех людей, чьи корни разошлись из этого славного места земли и дали поросль по всему белу свету, всех, кто родился в Исадах и округе или выводит отсюда одну из ветвей своей родословной, ведет поиск своих рязанских предков, всех, кто здесь жил, работал. Мы знаем, что ветви нашего дерева идут не только к ближайшим Рязани и Москве, но также дотянулись в разное время до Петербурга, Одессы, Нижнего Новгорода, Самары, сибирских городов. Будем рады, если наша география будет уточняться и расширяться, обрастать историями, судьбами!».

И разделы предлагаются интереснейшие: «Истоки», «Люди», «Храмы и здания», «Книга памяти», «Обычаи». Нашлось место и для многочисленных интереснейших фотографий, и для обмена мнениями, информацией. Очень живой, удачно оформленный и постоянно пополняющийся информацией ресурс. Из тех, что людей объединяют, привлекают к интересному делу, заставляют задуматься, вспомнить, что-то новое понять в себе.

С руководством сайта «Село Исады на Оке» мы договорились о сотрудничестве. Будем обмениваться информацией. Вот и сегодня предлагаем читателям один из материалов о древнем селе Исады. О происхождении его названия. Мы публикуем лишь часть этого обширного материала, в котором рассказывается о 32 населенных пунктах в Европейской России, в названии которых присутствует слово Исады. Если хотите с ними познакомиться, заходите на сайт.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 110 (5397) от 16 июня 2017 года
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Исады
Происхождение названия
Ирина Сизова
Красивое имя – Савватьма
Вдали от столиц и больших дорог живет село с богатой историей
Лада Петрова
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