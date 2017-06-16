Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

пятнадцатилетней Надежды. Надя была не единственным ребенком в семье, но ее родители лишены родительских прав. Сероглазая, русоволосая Надя – очень добрая, дружелюбная и вежливая девушка. К тому же она человек очень подвижный и энергичный. Надя любит спортивные игры и очень хочет обучиться искусству парикмахера. Анкета № 18000009.

Арсений появился на свет в апреле 2016 года. Папа и мама мальчика дали письменное согласие на усыновление. Арсений был их единственным ребенком. Голубоглазый, светловолосый мальчик подрастает очень спокойным и контактным ребенком. Арсений очень любит музыкальные игрушки. Конечно, он требует повышенного внимания со стороны взрослых. Анкета № 30000172

Кириллу в июне исполнится девять лет. У мальчика нет братьев и сестер, его одинокая мама умерла. Сероглазый, русоволосый Кирилл – очень активный и внимательный ребенок. Он любит развивающие занятия, музыкальные инструменты. Кирилл всегда первым отвечает на вопросы и с интересом ждет комментариев педагога. А еще он любит рассматривать книжки и с удовольствием помогает в огороде. Анкета № 3317.

Станиславу в феврале исполнилось четырнадцать лет. Он был не единственным ребенком в семье, но его папа и мама лишены родительских прав. Кареглазый, русоволосый Стас – очень спокойный, уравновешенный подросток. Он с уважением относится к старшим, легко входит в контакт с людьми и заводит друзей, в разговорах держится открыто, располагает к себе. К нему с уважением относятся в классе. Он часто помогает воспитателям, хорошо рисует. Анкета № 3709

Григорий – младший брат Станислава. Ему в феврале исполнилось тринадцать лет. Он такой же темноволосый и кареглазый, как Стас. Гриша – спокойный, уверенный в себе подросток. Он очень любознательный, особенно интересуется явлениями и предметами окружающего мира. Григорий любит читать, умеет извлекать из книг полезную информацию. По характеру он человек самолюбивый, готовый отстаивать свою точку зрения. Анкета № 3710.