Детство, опаленное войной

Напомним, что областной женский клуб – это новый формат общения, возможность рассказать о женщинах, их трудолюбии, таланте и красоте.
«Опаленные войной». С таким названием прошло очередное заседание клуба, которое было посвящено женщинам, чьи юность и молодость пришлись на годы войны, на послевоенное время. Героинями встречи стали Татьяна Лемешева, Генриетта Анисимова, Майя Шлыкова. Участница Великой Отечественной войны Татьяна Лемешева, отметившая недавно 91-летие, рассказала, что на фронт она пошла добровольно в шестнадцать с половиной лет. О своем желании она написала Клименту Ворошилову, и просьбу ее удовлетворили. На фронте была регулировщицей, ходила к немцам в тыл, выполняла другие важные задания. Домой вернулась в 1945 году с наградами: медалью за «Боевые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне».
Сегодня Татьяна Николаевна живет одна, старается помогать материально близким и знакомым и находит в этом удовлетворение.
Примечательно, что заседание клуба состоялось в День защиты детей. Поэтому рассказ Майи Шлыковой было особенно трогательным и эмоциональным – о трудном военном и послевоенном детстве, о сиротстве, о том, как в непростых условиях приходилось жить детям войны. Рассказала и о том, как она нашла своего отца, погибшего в первые дни войны. И сама участница встречи, и собравшиеся не могли сдерживать слезы.
На встрече также выступили Генриетта Анисимова, Елена Поздняк, специалист префектуры Советского района г. Рязани Ольга Уласевич.
Собравшихся тепло приветствовала директор библиотеки, секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, отметившая большое значение подобных встреч в воспитании подрастающего поколения.
В этот день члены ветеранской организации Советского района во главе с Зинаидой Лоханковой встретились с солистами Муниципального культурного центра Владимиром Блохиным и Натальей Нелюбиной. Они исполнили для них любимые песни старшего поколения.