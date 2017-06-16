12:58 МСК
Пятница
16 / 06 / 2017
Выпуск № 110 (5397)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
100

Детство, опаленное войной

00:01 / Общество
В Рязанской библиотеке имени Горького состоялось очередное заседание женского клуба «Отрада»
Автор фото: Валентина Севостьянова | Детство, опаленное войной
Фото автора.

Напомним, что областной женский клуб – это новый формат общения, возможность рассказать о женщинах, их трудолюбии, таланте и красоте.

«Опаленные войной». С таким названием прошло очередное заседание клуба, которое было посвящено женщинам, чьи юность и молодость пришлись на годы войны, на послевоенное время. Героинями встречи стали Татьяна Лемешева, Генриетта Анисимова, Майя Шлыкова. Участница Великой Отечественной войны Татьяна Лемешева, отметившая недавно 91-летие, рассказала, что на фронт она пошла добровольно в шестнадцать с половиной лет. О своем желании она написала Клименту Ворошилову, и просьбу ее удовлетворили. На фронте была регулировщицей, ходила к немцам в тыл, выполняла другие важные задания. Домой вернулась в 1945 году с наградами: медалью за «Боевые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Сегодня Татьяна Николаевна живет одна, старается помогать материально близким и знакомым и находит в этом удовлетворение.

Примечательно, что заседание клуба состоялось в День защиты детей. Поэтому рассказ Майи Шлыковой было особенно трогательным и эмоциональным – о трудном военном и послевоенном детстве, о сиротстве, о том, как в непростых условиях приходилось жить детям войны. Рассказала и о том, как она нашла своего отца, погибшего в первые дни войны. И сама участница встречи, и собравшиеся не могли сдерживать слезы.

На встрече также выступили Генриетта Анисимова, Елена Поздняк, специалист префектуры Советского района г. Рязани Ольга Уласевич.

Собравшихся тепло приветствовала директор библио­теки, секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, отметившая большое значение подобных встреч в воспитании подрастающего поколения.

В этот день члены ветеранской организации Советского района во главе с Зинаидой Лоханковой встретились с солистами Муниципального культурного центра Владимиром Блохиным и Натальей Нелюбиной. Они исполнили для них любимые песни старшего поколения.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 110 (5397) от 16 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

10 ребят из Рязанской области примут участие во Всероссийской Робототехнической Олимпиаде

В Рязанской области выберут народных медиков

Исполнение бюджета Рязанской области за 2016 год обсудили на публичных слушаниях

Деятельное участие
Школьники рассказали, как они спасают реки и восстанавливают дубравы
Анна Добролежа
Ищу маму
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Диалог
Диалог о важном
Президент РФ Владимир Путин в 15-й раз провел ежегодную «Прямую линию» с гражданами страны
Праздник
Профессионализм. Помощь. доступность
Людмила Иванова
Праздник
18 июня – День медицинского работника
Общество
Диалог с местной властью
Глава Рязанской области Николай Любимов ответил на вопросы представителей муниципальных образований
Анна Добролежа
Событие
Шаг первый
Глава региона Николай Любимов уведомил областную избирательную комиссию о своем согласии участвовать в выборах
Ольга Драган
Общество
«Передовая» доктора Иванова
Этот врач первым приходит на помощь людям с самыми разными травмами
Людмила Иванова
Общество
Единство поколений
У Рязанского медуниверситета посадили аллею династий медицинских работников
Елена Серебрякова
Экономика
На что пошли деньги
Исполнение областного бюджета за 2016 год обсудили на публичных слушаниях
Татьяна Железнова
Экономика
Спички – детям не игрушка
Воспитатели Лесно-Конобеевской школы-интерната Шацкого района Светлана Широкова, Надежда Набатова, Лидия Якунина написали нам о том, как их подопечные повторяли правила пожарной безопасности
Общество
Неделя глазами экспертов
Актуально
Задолженность по коммуналке дошла до Верховного суда
Управляющим компаниям разъяснят, в каких случаях гражданам можно отключить электричество и воду
Актуально
Операция «Табак» остановила крупное подпольное производство сигарет
Только из-за одной группировки, производившей контрафакт, бюджет терял более 1 млрд. рублей в год
Общество
Один в поле воин
Одиноких отцов не так много, как одиноких матерей. Но все-таки они есть
Татьяна Железнова
Земляки
Руки хирурга – руки художника
Если подсчитать всех пациентов генерал-майора медицинской службы Валентина Петрова, которых он вернул в строй, выйдет не один полк
Земляки
Парни из нашего города
Помните, какой большой популярностью в свое время пользовался фильм с участием легендарного артиста Николая Крючкова «Парень из нашего города»? В нем отражена судьба многих ребят, которым суждено было пройти испытания Великой ...
Знаю, что делаю
Таксатор
Вера Ивановна Побочная, Рязанский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»:
Татьяна Клемешева
Знаю, что делаю
Фронт-энд–разработчик
Александр Владимирович Попов, ПАО «Программный Регион»:
Татьяна Клемешева
Общество
Рязанцам напомнили о правилах пожарной безопасности в лесу
Лада Петрова
Общество
Загляните в реестр,
прежде чем вступить в отношения с микрофинансовыми и микрокредитными организациями
Спорт
Отдыхать с комфортом
Жители поселка Никуличи поделились с рязанцами опытом создания своей многофункциональной спортивно-досуговой площадки
Вячеслав Астафьев
Спорт
И дождь, и солнце, и песок
В минувшие выходные на песчаных площадках ТРЦ «Премьер» за награды первенства области по пляжному волейболу боролись юные спортсмены
Память
Майский день в Кикине
Старинное кораблинское село вновь обретает известность
Юрий Харин
Хронограф
Исады
Происхождение названия
Ирина Сизова
Хронограф
Сайт о родном селе
Ирина Сизова
Точка на карте
Красивое имя – Савватьма
Вдали от столиц и больших дорог живет село с богатой историей
Лада Петрова
Азбука потребителя
Коробейники Шрёдингера
Михаил Скрипников
Встречи с природой
Нашествие
О тех, для кого леса – любимая пища
Иван Назаров
Фотовзгляд
И все-таки лето
Фото Татьяны Клемешевой и Владимира Проказникова
Вернисаж
Тихими тропами красоты
Фотокорреспондент «Рязанских ведомостей» Александр Королев покажет неизведанную Абхазию
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы