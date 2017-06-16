Детство, опаленное войной

В Рязанской библиотеке имени Горького состоялось очередное заседание женского клуба «Отрада»

Напомним, что областной женский клуб – это новый формат общения, возможность рассказать о женщинах, их трудолюбии, таланте и красоте.

«Опаленные войной». С таким названием прошло очередное заседание клуба, которое было посвящено женщинам, чьи юность и молодость пришлись на годы войны, на послевоенное время. Героинями встречи стали Татьяна Лемешева, Генриетта Анисимова, Майя Шлыкова. Участница Великой Отечественной войны Татьяна Лемешева, отметившая недавно 91-летие, рассказала, что на фронт она пошла добровольно в шестнадцать с половиной лет. О своем желании она написала Клименту Ворошилову, и просьбу ее удовлетворили. На фронте была регулировщицей, ходила к немцам в тыл, выполняла другие важные задания. Домой вернулась в 1945 году с наградами: медалью за «Боевые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Сегодня Татьяна Николаевна живет одна, старается помогать материально близким и знакомым и находит в этом удовлетворение.

Примечательно, что заседание клуба состоялось в День защиты детей. Поэтому рассказ Майи Шлыковой было особенно трогательным и эмоциональным – о трудном военном и послевоенном детстве, о сиротстве, о том, как в непростых условиях приходилось жить детям войны. Рассказала и о том, как она нашла своего отца, погибшего в первые дни войны. И сама участница встречи, и собравшиеся не могли сдерживать слезы.

На встрече также выступили Генриетта Анисимова, Елена Поздняк, специалист префектуры Советского района г. Рязани Ольга Уласевич.

Собравшихся тепло приветствовала директор библио­теки, секретарь Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина, отметившая большое значение подобных встреч в воспитании подрастающего поколения.

В этот день члены ветеранской организации Советского района во главе с Зинаидой Лоханковой встретились с солистами Муниципального культурного центра Владимиром Блохиным и Натальей Нелюбиной. Они исполнили для них любимые песни старшего поколения.