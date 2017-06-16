Деятельное участие

Школьники рассказали, как они спасают реки и восстанавливают дубравы

В Детском эколого-биологический центре на слете юных экологов собралось более 150 школьников из 15 муниципальных образований области. Они приняли участие в площадках «Агрошкола», «Исследователи природы», «Инновации в деятельности школьных лесничеств Рязанской области», «Сознание. Действие. Результат». На слете работала ярмарка социальных проектов, во время которой ребята могли поделиться результатами своей работы, а также получить поддержку аграрных организаций.

Вернуть дубраву

На площадке перед центром каждая школа оформила красочные и яркие стенды, посвященные своей работе. Внимание многих привлек проект «Дубрава» школы № 68 г. Рязани. Ученица 9 класса Анна Назарова и ее педагог Ольга Ивановна Зыкина, изучив историю микрорайона Дашково-Песочня, выяснили, что раньше вокруг Черезовских прудов была дубрава. Сейчас сохранился только один 200-летний дуб. Остальное пространство просто заросло травой. Чтобы восстановить исторический облик места, улучшить экологическую обстановку микрорайона и создать еще одну парковую зону, авторы проекта решили восстановить дубраву.

– Мы хотели бы высадить около 200 деревьев. В начале мы планируем засадить площадку между нашей школой и прудом, – говорит Ольга Ивановна. – Для воплощения в жизнь нашей идеи нужна помощь спонсоров и местных жителей.

Источники жизни Прони

Под защиту девятиклассника Артема Каранина Михайловской школы № 2 попала река Проня. Прогуливаясь по ее берегу, Артем задался вопросом: «Почему река так стремительно мелеет, и как я могу это предотвратить?». Вместе с педагогом Еленой Владимировной Савостьяновой Артем пришел к выводу, что одна из причин обмеления реки – уменьшение количества родников, впадающих в Проню. В июне 2016 года Артем создал проект «Живи, родник, живи» – по выявлению и облагораживанию родников.

Спасением водных источников занимается отряд «Роднички», состоящий из трех групп (всего 12 человек). Первая занимается сбором исторического материала о реке Проня, вторая – поиском родников, третья – делает из старой школьной мебели защитные короба, которые устанавливают на живой ключ.

– Есть механические факторы, которые могут повлиять на исчезновение источников. К примеру, их может засыпать землей, поэтому мы ставим на них защиту и табличку с надписью: «Этот родник впадает в нашу реку. Не засоряйте его, пожалуйста!», – говорит Артем. – На эко-слет мы приехали, чтобы поделиться своим опытом. Финансовая поддержка нашему проекту не нужна. Пока мы справляемся своими силами.

С цветами на «ты»

Воспитанием в ребятах неравнодушия и уважения к окружающему миру занимается десятиклассница Виктория Балашова из школы № 1 города Скопина. Ее проект «Лучик солнца на проталинах» направлен на изучение эколого-биологических особенностей ценопопуляции первоцветов. Некоторые из них находятся в Красной книге Рязанской области – это горицвет весенний, ветреница лесная. Фиалка удивительная еще не под охраной, но уже занесена в категорию исчезающих.

Изучением растений занимается инициативная группа химико-биологического профиля Скопинской школы. В окрестностях города на четырех площадках (каждая равна 100 м²) ребята раз в месяц под руководством педагога Светланы Михайловны Сусловой проводят исследования. Заниматься проектом школьники начали в 2015 году. За это время удалось выявить средние значения морфометрических признаков ценопопуляции мать-и-мачехи и копытня европейского, определить стратегию поведения копытня европейского в неблагоприятных условиях (из-за низкого уровня конкуренции он пытается «уйти» в более затемненные места, где меньше растений и больше шансов выжить).

– Но главная наша цель – экологическое воспитание школьников. Мы объясняем детям, что, увидев красивый цветок, не нужно срывать его (ведь он вскоре завянет). Лучше сфотографируйте, зарисуйте или просто полюбуйтесь им, – говорит Виктория.