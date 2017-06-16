И дождь, и солнце, и песок

В минувшие выходные на песчаных площадках ТРЦ «Премьер» за награды первенства области по пляжному волейболу боролись юные спортсмены

Соревнования прошли в трех возрастных группах: 1999 – 2000, 2001 – 2002 и 2003 и младше годов рождения. В самой младшей группе эти старты были отборочными для участия на втором этапе первенства ЦФО, которое пройдет в Брянске 16 – 18 июня.

Первыми на песок вышли юноши. В старшей возрастной группе первенствовал дуэт из Скопина – Калинин Иван / Шишкин Евгений. В средней – два Владислава из рязанской СДЮСШОР «Единство»: Трошин и Мишин. В младшей возрастной группе победили Павел Горнов и Николай Чижков из Сапожка.

Девушки соревновались на следующий день. Юные волейболистки-«пляжницы» приятно удивили организаторов первенства количеством участников: в борьбе за награды состязаний приняли участие 39 пар из Рязани, Рыбного, Сапожка, Ухолова, Скопина, Касимова, Елатьмы и поселка Варские Рязанского района. Это еще не приехали ожидаемые участницы из Сасова и Путятина.

Турнир получился марафонским по продолжительности и жарким по накалу борьбы. Даже получасовой дождь не остудил пыла девушек.

Самое большое количество юных волейболисток-«пляжниц» собралось в возрастной группе 2003 года рождения и моложе – 22 дуэта. Здесь первенствовала рязанская пара – Комарова Вероника / Цикунова Марина.

В средней возрастной группе финал, по оценке главного судьи соревнований Сергея Кузнецова, получился сумасшедшим по накалу. Рязанки Диана Храповицкая и Валерия Рыболовлева вырвали-таки победу у девушек из Сапожка Оксаны Куколевой и Елены Губаревой.

В старшей возрастной группе за награды первенства области боролось пять дуэтов. Сейчас у школьников горячая экзаменационная пора.

– Несмотря на небольшое количество претенденток, уровень мастерства в этой группе серьезный, – отмечает Сергей Кузнецов.

Свою вторую высшую награду первенства области-2017 завоевала Диана Храповицкая. В более старшей возрастной группе рязанка играла с другой партнершей – Юлией Устинкиной.

– Кроме признанных лидеров областного пляжного волейбола – Рязани и Ухолова, все громче заявляют о себе пары из Сапожка. Три награды первенства области тому свидетельство. Прирастаем мы и количеством. После долгого перерыва в соревнованиях вновь принимают участие волейболистки из поселка Варские, – говорит Сергей Кузнецов.

Теперь сильнейшим рязанским волейболисткам-«пляжникам» предстоит участие в соревнованиях 2-го этапа чемпионата и первенства ЦФО в Брянске.

Александр Кащеев