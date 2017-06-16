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Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
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Отдыхать с комфортом

00:01 / Спорт
Жители поселка Никуличи поделились с рязанцами опытом создания своей многофункциональной спортивно-досуговой площадки
Отдыхать с комфортом

На этой площадке можно и спортом заниматься, и собрания с населением проводить, и даже концерты устраивать. Перед церемонией открытия в спортгородке установили еще два тренажера для занятий атлетической гимнастикой, и в знак завершения строительства социально значимого объекта местные ребятишки выпустили в небо воздушные шары. На удачу и на счастье.

На спортивно-музыкальный праздник «Семья! Здоровье! Спорт!» пришли больше сотни человек – жители поселка, депутаты Рязанской городской и областной Думы, работники префектуры Октябрьского округа, управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани, юные спортсмены.

Едва ведущий объявил о начале праздника, как разлилась окрест звонкая песня о Рязани в исполнении популярного вокалиста и композитора Владимира Блохина. Слова песни вполне уместны «На холмах бесконечной России, испокон соль и совесть родимой земли…». Никуличи тоже раскинулись своими многочисленными уютными улочками на холмах рязанской окраины. Рядом со сценой поселковая детвора оседлала турники, брусья, качалки. Любители стритбола соревновались в меткости, по очереди бросали мяч в баскетбольное кольцо. Мамочки с колясками, слушая песню, прогуливались вдоль площадки по тротуару. На каруселях дружно разместилась семья Якушевых. Глава семьи Игорь, его супруга Ирина и трехлетний Тимофей теперь приходят сюда каждый день.

– Нам нравится здесь отдыхать, – говорит Игорь Якушев. – Площадка очень удобно расположена географически, на высоком, поросшем травой холме. Внизу – живописный пруд, перелески. На площадке есть все необходимое для приятного отдыха. Сейчас мы на каруселях, а вот сынишка подрастет и будет здесь на тренажерах заниматься.

На скамейке в последнем ряду сидят дедушки. Пока делал фотоснимки, невольно услышал их разговор. Полсотни лет назад Рязань развивалась как промышленный центр. Специалисты приезжали в город на заработки, молодежь призывали получать рабочие специальности. Даже девиз придумали «Из школьного – в рабочий класс». Обещали всестороннюю социальную поддержку. На окраинах Рязани начали строить недорогие, но быстровозводимые деревянные дома. По сути, все рязанские «рабочие поселки» возникли именно как компактные поселения вокруг крупных промышленных предприятий или воинских частей. Это и Строитель, и Шлаковый, и поселок Керамзавода. Да, много их теперь в городской черте. Строили эти жилые массивы с поправкой на то, что люди со временем отсюда будут расселены, но временное жилье оказалось постоянным.

Пришедшие на спортивный праздник представители партии «Единая Россия» рассказали со сцены о том, что сегодня глава региона Николай Любимов ставит задачу сделать жизнь во всех микрорайонах Рязани и муниципалитетах одинаково комфортной. Откликаясь на такое начинание, совет ветеранов Октябрьского района Рязани выступил с инициативой создания многофункциональных площадок в городских поселках. Первыми в этом благом деле стали жители Никуличей. Они сами при поддержке депутатов Рязанской гордумы организовали зону для прогулок с детьми, общения и занятий спортом.

Инициаторами создания площадки выступили председатель совета ветеранов поселка Никуличи Галина Васильевна Барабанщикова и председатель совета территории, депутат Рязанской городской Думы Игорь Яшин. Народ в этом округе избирает Игоря Анатольевича депутатом уже более 20 лет подряд. Значит, доверяют люди Яшину.

– Площадку мы начали оборудовать по инициативе жителей пять лет назад, – рассказывает Игорь Анатольевич. – Здесь был разворотный круг, поэтому за асфальтированием дело не стало. Вначале металлический забор установили, потом сцену соорудили, понемногу добавляли спортивные снаряды. Осталось нам навес от дождя сделать и небольшой забор со стороны пруда, чтобы мяч в воду не отлетал. Рядом планируем хоккейную коробку. Денег не просим. Жители сами скидываются, кто сколько может. Для себя ведь делаем. Предприниматели средствами помогли, но фамилии и названия предприятий просили не афишировать.

Свое экспертное мнение по столь приятному поводу выразили и спортсмены. На сцену организаторы праздника пригласили заместителя начальника управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани, заслуженного мастера спорта по прыжкам в длину, мастера спорта международного класса по бобслею Кирилла Сосунова.

– Очень рад инициативе жителей поселка Никуличи, – говорит Кирилл Олегович. – Я тоже когда-то начинал заниматься на такой площадке. Затем записался в спортивную школу. За счет трудолюбия и любви к спорту мне удалось многого добиться. Вот именно с таких спортивных площадок начинается путь к олимпийским медалям.

Поддержал инициативу жителей и префект Октябрьского округа Александр Селиванов, и юные артисты и спортсмены, выступившие на церемонии открытия. Свое мастерство продемонстрировали тхэквондисты СДЮСШОР «Юпитер». Поселковая детвора смотрела на них с восхищением. Каждый хотел бы вот так же легко взмыть в прыжке вверх и поразить противника. Но теперь у них есть площадка, где можно тренироваться. Есть у них, будет и у других. Опыт Никуличей по реализации проекта «Комфортная среда проживания в рабочих поселках Рязани» решено широко распространить среди всех, кто хотел бы жить лучше.

Николай Любимов,
глава Рязанского региона:

– Будем стараться, чтобы как можно большее количество людей было вовлечено в принятие решений, важных для региона и муниципалитетов. Мы должны сделать жизнь во всех районах и муниципалитетах одинаково комфортной. С людьми надо советоваться. В целом регион достаточно благополучный, мощный, с большим потенциалом. Думаю, вместе мы сможем его сделать краше, лучше, комфортней для жизни людей.

06-15-07 Евгения Есакова,
депутат Рязанской городской Думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Октябрьского района Рязани, главный врач городской клинической больницы №11:

– Эту инициативу жителей я рассматриваю в рамках реализации партийного проекта «Городская среда». Партийные проекты «Единой России» формируются на основании наказов граждан, предвыборных обязательств наших депутатов разных уровней. Партия инициировала 25 проектов, 6 из которых являются новыми. Партийный проект «Городская среда» – один из них. Он очень важен, так как позволяет решить проблемные вопросы, связанные с удобством и безопасностью жизни наших горожан. Руководитель нашего региона Николай Викторович Любимов уделяет особое внимание решению этих вопросов. Инициатива активных жителей поселка Никуличи нам наглядно демонстрирует, что абсолютно реально создать удобные условия для отдыха жителей поселка, занятий физкультурой и творчеством, способствовать приверженности здоровому образу жизни. Инициативу жителей поселка поддерживают все партийцы Октябрьского района. Мы будем способствовать распространению этого опыта в рамках Рязани и всего нашего региона.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 110 (5397) от 16 июня 2017 года
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