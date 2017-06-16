Загляните в реестр,

прежде чем вступить в отношения с микрофинансовыми и микрокредитными организациями

На финансовом рынке завершился очередной этап преобразований: переходный период разделения на микрофинансовые и микрокредитные компании. Организации со значительным капиталом (не менее 70 млн. рублей) после оформления необходимых документов получили статус микрофинансовых компаний – МФК. Именно им разрешено привлекать средства населения в размере от 1,5 млн. рублей, выпускать облигации и выдавать солидные займы физлицам – до 1 млн. рублей. По данным Отделения по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, в нашем регионе работают 3 МФК, зарегистрированные в г. Москве (по данным на 01.04.2017).

Также в регионе действует 21 микрокредитная компания – МКК, в том числе 7 рязанских МКК, которые могут выдавать займы в размере до 500 тыс. рублей и привлекать денежные средства только от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, являющихся их учредителями, участниками или акционерами.

Кстати, займы в размере до 3 млн. рублей юридическим лицам могут выдавать и МФК, и МКК.

«Все изменения в законодательстве, касающиеся рынка микрофинансирования, направлены на поддержку добросовестных, законопослушных и жизнеспособных компаний и означают переход к пропорциональному регулированию», – пояснил и. о. управляющего Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Киреев.

Надзор за деятельностью МФК как крупных игроков рынка, которые имеют право на привлечение средств граждан, осуществляет непосредственно Банк России. А вот соблюдение законодательства МКК контролируют саморегулируемые организации рынка микрофинансирования, членами которых обязаны быть все микрофинансовые организации. Банк России в свою очередь осуществляет надзор за тем, как саморегулируемые организации исполняют возложенные на них контрольные функции.

По данным, полученным от саморегулируемых организаций, еще ряд компаний подали документы в Банк России на получение статуса микрофинансовых компаний, что будет подтверждено внесением новых сведений в госреестр. Он размещен на сайте www.cbr.ru. «Необходимо помнить, что прежде чем доверить свои деньги микрофинансовой организации или обратиться туда за заемными средствами, следует уточнить ее статус в государственном реестре», – напоминает Алексей Киреев.

По материалам Отделения по Рязанской области

Главного управления Банка России по ЦФО