Рязанцам напомнили о правилах пожарной безопасности в лесу

Сотрудники министерства природопользования Рязанской области и представители государственного бюджетного учреждения «Пожлес» представили рязанцам интерактивную площадку «Сохраним лес живым», на которой напомнили о правилах пожарной безопасности в лесу и о том, к каким непоправимым последствиям может привести их несоблюдение.

Эковолонтеры раздавали тематические календари, листовки, флажки.

Здесь же была развернута выставка автомобилей «Пож­леса». Желающие испытали технику для тушения лесных возгораний и попробовали себя в роли пожарных.

«Умение обращаться с огнем должно быть воспитано с раннего детства, – считает начальник отдела пожаротушения ГБУ «Пожлес» Роман Челюскин. Победители творческого конкурса детского рисунка «Сбережем лес от пожара» в этот день получили награды.