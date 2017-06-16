Вера Ивановна Побочная, Рязанский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»:

Я работаю здесь с 1986 года – после окончания Московского лесотехнического института. 30 лет назад наша организация называлась «Рязанская аэрофотолесоустроительная экспедиция», а я была обычным инженером-таксатором. Теперь я начальник отдела лесоустройства, планирования и проектирования лесных участков, и у нас по-прежнему большой и дружный коллектив.

Таксация – это материальная и качественная оценка леса: определение возраста, высоты, диаметра растущих деревьев, запаса древостоев. В каких только уголках России мне не пришлось побывать! Это Костромская, Владимирская, Ивановская, Смоленская области, Республика Мордовия и, конечно, леса рязанского края. А это 19 лесничеств на площади около 900 тысяч гектаров.

Каждый таксатор проходит десятки километров по дорогам и бездорожью. Мои верные помощники – карты, аэрофотоснимки и компас, который со временем сменился спутниковым навигатором. Для измерения деревьев нужны высотомер и полнотомер, а для записи данных – папка с таблицами, шифрами, краткими сведениями. Все участки нужно описать с точки зрения условий местопроизрастания, бонитета (продуктивности насаждения), наличия сухостоя и захламленности, наличия вредителей и других показателей.

Полевые работы порой длятся несколько месяцев, поэтому в лесничествах таксаторам всегда помогают с поиском и обустройством жилья на лето. Мне всегда везло на встречи с хорошими людьми, и с некоторыми из них я общаюсь до сих пор. Чаще всего я уезжала «в поле» с мужем и детьми.

А когда таксаторы возвращаются из лесов, начинается обработка материала. Ее итог – составленные планы ведения лесного хозяйства для каждого лесничества на 10 лет. Раньше техники и инженеры рисовали и писали все вручную, но сейчас информация обрабатывается специальными программами. Созданные нами базы данных могут послужить и другим специалистам – защитникам леса от пожаров, охотникам, биологам.

Недавно нашей организации исполнилось 80 лет. Праздновали, конечно, в лесу и всем коллективом. В каждом лесничестве есть свои заповедные места, поражающие красотой и чистотой. Лес дарит силы и заряжает светлыми эмоциями. Но и людям нужно возвращать эти дары и относиться к природным богатствам бережно.