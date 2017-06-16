Фронт-энд–разработчик

Александр Владимирович Попов, ПАО «Программный Регион»:

– Два года назад я окончил РГРТУ по специальности «Приборостроение», и тогда выяснилось, что найти место в Рязани по этому профилю практически невозможно. Если вакансии и были, то зарплата была невысокой. Тогда я начал интересоваться фронт-энд-разработкой: смотрел видеоуроки, изучал онлайн-курсы и в итоге пришел сюда.

Фронт-энд-разработка – это перевод макета интернет-страницы, нарисованного дизайнером, в HTML-формат. Когда вы заходите на любой сайт, вы видите его основные особенности: цветовые блоки, шрифты, постраничную разметку, визуальные эффекты. Сделать так, чтобы страницы сайта «перелистывались», размер шрифта варьировался, а фотографии сменяли одна другую – задача моя и моих коллег. А за то, чтобы сайт в принципе жил и четко работал, отвечают уже бэк-энд – разработчики. В какой-то мере это можно сравнить со строительством дома: дизайнер – это архитектор, который рисует проект и продумывает детали. Бэк-энд-разработчики – строители, возводящие фундамент и периодически ремонтирующие здание. А фронт-энд – это отделочная работа, которая придает дому законченный вид и позволяет полноценно в нем жить.

Наша компания делает различные сайты – например, обучающие. Сроки исполнения зависят от сложности заказа: можем справиться за несколько дней, а можем трудиться около месяца. Это, разумеется, командная работа. Можем и пошутить в процессе – например, временно поставить в макет сайта какой-нибудь смешной текст.

Сейчас параллельно с работой я учусь в магистратуре по той же специальности, которую получил в РГРТУ. Мне нравится, что в сфере фронт-энд-разработки можно постоянно расти. Специалист категории «джуниор» считается начинающим, а «сеньор» – мастер, который работает быстро и умеет практически все, и оклад у него соответствующий. Моя профессия востребована и интересна, поэтому я продолжу развиваться в ней.