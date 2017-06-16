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Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
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Руки хирурга – руки художника

00:01 / Земляки
Если подсчитать всех пациентов генерал-майора медицинской службы Валентина Петрова, которых он вернул в строй, выйдет не один полк
Руки хирурга – руки художника

Валентин Петров родился 5 октября 1924 года в одном из деревянных домишек на окраине Сасова, в районе нынешних улиц Набережная и Тургенева, за которыми уже начинались манящие своими просторами заливные луга.

Первоосновой всей жизни в семье был честный и добросовестный труд, любовь к своему дому, к своей Родине. Отец, Павел Иванович, в годы Гражданской войны сражался в рядах Красной Армии, а затем всю жизнь проработал на почте, и за многолетний труд был награжден орденом Ленина – событие отнюдь не рядовое для работников этой профессии. Мама, Анна Яковлевна, вела хозяйство, занималась воспитанием детей, в годы войны работала медсестрой.

Детство Валентина было обычным для ребят того поколения – неуемная тяга к знаниям, разнообразная общественная работа и стремление принести пользу обществу, сделать жизнь лучше, ярче, а если надо – то и защитить ее с оружием в руках.

Когда Валентин закончил 9 классов сасовской средней школы №1, началась война. И уже через месяц мобилизованные военкоматом и комсомолом подростки рыли окопы под Смоленском. Это было их первое испытание на прочность. Их бомбили днем – они стали рыть окопы ночью, стали бомбить по утрам при возвращении с позиций – они все равно не сдавались…

В мальчишеских сердцах жило стремление поскорее попасть на фронт, но жизнь в лице работника военкомата распорядилась по-другому. Валентин Петров стал курсантом Военно-морской медицинской академии (ВММА) в городе Кирове, куда она была эвакуирована буквально накануне из Ленинграда.

Кроме учебной работы, боевой подготовки, в клиниках академии с самого начала войны оперировали и лечили больных. При академии был создан клинический военно-морской госпиталь (он же будет позднее и в Кирове). Операции шли конвейером. Врачи и медсестры чуть ли не засыпали на ходу от высокой концентрации в воздухе хлороформа и эфира. Преподаватели часто выезжали в командировки на фронты и флота, были стажировки и у курсантов.

Необходимо подчеркнуть и такой факт: академия давала не только знания и врачебные навыки, но и общую культуру, эрудицию. В ее коллективе проявлялись таланты, образовывались театральные, музыкальные студии. Жизнь в Кирове в то время, несмотря на все бытовые трудности, буквально кипела. Помимо 14 крупных заводов, в город были эвакуированы и многие известные учреждения культуры.

После окончания академии в 1947 году В.П. Петров проходил службу в медицинских учреждениях Северного флота. Начинал он в городе Полярный, где размещалась береговая база подвод­ных лодок, потом был переведен в поселок Ваенга (ныне г. Североморск), где дислоцировался полк гидросамолетов, затем в поселок Сафроново – начальником кабинета авиационной медицины. В июне 1953 года В.П. Петров был назначен начальником лазарета на остров Кильдин в Баренцевом море.

Этот период оказал большое влияние на его становление как специалиста, ведь все клинические и организационные решения Валентину Павловичу приходилось принимать лично. Разнообразие лечебной практики требовало от него постоянного профессионального совершенствования. Это и стало одним из побудительных мотивов его поступления на факультет усовершенствования врачей Военно-медицинской академии. После окончания факультета он был оставлен на кафедре госпитальной хирургии, где и прошел все ступени профессионального роста до старшего преподавателя, защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Магистральным направлением его научной деятельности всегда оставалась диагностика и лечение острых хирургических болезней органов брюшной полости.

Заметным событием в его жизни станет командировка на Кубу. В августе-сентябре 1962 года, когда в период Карибского кризиса мир находился на грани ядерной войны, В.П. Петров в составе группы из 15 опытнейших врачей был направлен на Остров Свободы для оказания практической помощи кубинским коллегам. Здесь они готовились к оказанию медицинской помощи раненым: развертывали операционные, перевязочные, проводили учения. К счастью, войны удалось избежать, а полученный опыт работы в тропических условиях оказался бесценен…

Когда в 1976 году В.П. Петров был переведен на должность главного хирурга Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского, он одновременно становится заместителем главного хирурга Министерства обороны СССР. А с 1980 года к этой колоссальной нагрузке добавляется и работа по совместительству в должности заместителя начальника кафедры хирургии при Центральном институте усовершенствования врачей.

Профессор, доктор медицинских наук, генерал-майор медицинской службы В.П. Петров руководил хирургической службой госпиталя 16 лет, до 1992 года. С именем Петрова связана целая эпоха в развитии госпиталя. При его непосредственном участии в госпитале был создан центр сердечно-сосудистой хирургии, произведена специализация ряда существовавших хирургических отделений и открыты новые, в том числе нейрохирургическое и микрососудистой хирургии. Появились современные методы и аппаратура, совершенствовалась хирургическая помощь при огнестрельной травме. Последнее было особенно актуально, так как в госпиталь в то время поступали раненые из районов боевых действий в Афганистане.

В.П. Петров – кавалер орденов Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, двух орденов Красной Звезды, награжден многими советскими, российскими и иностранными медалями; заслуженный деятель науки РФ. Он автор 450 научных работ, 9 монографий. Под его руководством защищено 9 докторских и 13 кандидатских диссертаций, воспитана целая плеяда талантливых учеников.

О его высочайшем профессионализме говорит и то, что ему доверяли самые сложные операции, в том числе высшему командному составу.

Высшим знаком профессионального признания среди коллег может служить проведение всеармейской и всероссийской конференций хирургов, посвященных юбилеям научно-педагогической и врачебной деятельности профессора В.П. Петрова, его 90-летию. Такой чести удостаиваются единицы ученых, общественных деятелей. Говоря о творческом наследии В.П. Петрова, нельзя не сказать и о его уникальной книге «Руки хирурга – руки художника», выдержавшей уже три издания.

Многие годы жизни и работы связаны у Валентина Павловича с Ленинградом и Москвой, но никогда не забывал он и свою малую родину…. По возможности приезжает в Сасово, встречается с родственниками и друзьями, ухаживает за могилой родителей, интересуется районными делами. И, конечно же, оказывает своим землякам консультативную помощь, содействует госпитализации, нуждающимся в сложных операциях. В дар Сасовской городской больнице он передал библиотеку медицинской литературы, а родной школе – часть своего книжного собрания.

Благодарные земляки также отвечают ему искренним уважением и любовью. В краеведческом музее существует и постоянно обновляется экспозиция, посвященная жизни и деятельности Валентина Павловича.

Врачебный подвиг В.П. Петрова продолжается, он и сегодня консультирует больных в одной из клиник Санкт-Петербурга. Доброго здравия Вам, уважаемый Валентин Павлович!

Сергей Секанов

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 110 (5397) от 16 июня 2017 года
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