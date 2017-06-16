Парни из нашего города

Помните, какой большой популярностью в свое время пользовался фильм с участием легендарного артиста Николая Крючкова «Парень из нашего города»? В нем отражена судьба многих ребят, которым суждено было пройти испытания Великой Отечественной войны, выстоять и победить.

Это в полной мере относится к Ивану Дмитриевичу Кленину и Валентину Павловичу Петрову, уроженцам г. Сасово. Оба – фронтовики, талантливые люди, с обостренным чувством гражданского долга, пронесшие юношескую дружбу через всю жизнь.

– Мы ведь погодки, жили на одной улице и с детства дружили, – рассказывает Иван Дмитриевич Кленин. – Бегали купаться на Цну, играли в наши мальчишеские игры. С началом войны ушли на фронт, по-другому и быть не могло. Но старались поддерживать связь, после Победы, конечно, встречались чаще. Сейчас сложнее, годы дают о себе знать… Но по телефону общаемся постоянно, обмениваемся новостями, вспоминаем прошедшие времена, товарищей. Ведь, по сути, мы как родственники – у нас похожие судьбы, истоки которых в родном Сасове.

Юрий Васюнькин,

уроженец города Сасово,

исполнительный директор Рязанского землячества в Москве,

заслуженный работник культуры РФ