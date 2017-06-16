Один в поле воин

Одиноких отцов не так много, как одиноких матерей. Но все-таки они есть

Об отцах в нашем информационном пространстве говорится незаслуженно мало. Рассказывая о семье и детях, пресса обычно подчеркивает роль женщины-матери – мы пишем об их проблемах, заботах, льготах, а отцы при этом часто остаются на заднем плане. Семьи без отца давно стали привычным явлением. Тем не менее в реальной жизни есть примеры, когда мужчина растит детей один, без матери. Накануне Дня отца мы решили рассказать именно о них.

Два наших героя – люди совершенно непохожие. Их жизненные истории показывают разные стороны этого явления – одинокого отцовства, и в то же время в них много общего – внутренней силы, мудрости, настоящей отцовской любви.

Батюшка без матушки

Недавняя трагедия семьи священника из города Михайлова потрясла земляков и множество незнакомых людей. 35-летний протоиерей Михаил Архипов остался один с шестью малолетними детьми на руках. 6 мая 2017 года его супруга Анна родила дочь в Рязанском перинатальном центре. На следующий день матушке внезапно стало плохо, ее перевели для дальнейшего обследования в областную клиническую больницу. 7 мая она скончалась.

В настоящее время официальное заключение о смерти женщины отсутствует. В областном минздраве сообщили, что в рамках ведомственного контроля проводится служебная проверка. Свою проверку провел также Московский межрайонный следственный отдел города Рязани следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области. Как стало известно на днях, по ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

А ведь еще недавно Архиповым казалось, что все беды позади. В 2015 году отец Михаил переехал в Михайлов, где для него нашелся свободный приход, с женой и детьми из города Северодонецка Луганской области. Семье выделили приходской домик площадью 50 квадратных метров. Условия скромные, зато нет обстрелов, можно воспитывать детей в русской культуре, чего так хотелось супругам. За два года на новом месте получили российское гражданство, стали обживаться…

Рассказывает отец Михаил:

«Сейчас сломался весь наш прежний уклад. Для меня большая часть того, чем я сам являюсь, оторвалась, и ее сейчас нет. Мы с Аней за эти годы невидимо срослись. Больно, но мы переживаем эту потерю в религиозном смысле. Господь дал нам испытания, и надо принять их с доброй волей, чтобы не возроптать, не впасть в уныние, не проклинать, может быть, даже тех людей, которые стали виновниками этой трагедии. Нам сейчас важно сохранить себя, не озлобиться. Да, плачем, бывает, скорбь находит, но в целом настрой позитивный, на будущее.

Дети видимым образом свои переживания не выражают. Это, скорее, проявляется в непослушании. Важно, что у нас в доме тема жизни и смерти всегда легко обсуждалась, мы не делали вид, что этого не существует, что дети маленькие и им это пока не нужно знать. Сейчас дети легко говорят: да, маме там будет хорошо, маму Бог забрал к себе, потому что она добрая. Мы живем с этой верой. Нет какого-то страха. Даже, я бы сказал, какой-то интерес: а что там? Такой взгляд в вечность.

С супругой мы познакомились в храме, посещали воскресную школу, там общались. На тот момент опыт жизни в церкви у Ани был значительнее моего, и я в каком-то смысле наставлялся от нее. Как-то быстро мы решили, что нам надо быть семьей. На тот момент мне было 20 лет, ей – 18.

Сразу не было такого, что мы осознанно хотели именно большую семью. Это сложилось каким-то естественным образом. Лично я вдохновлялся примерами рядом. Много детей – это интересно. Конечно, большая семья требует больших усилий. Бывают дни, когда все идет гладко, а бывает, когда дети никак не хотят слушаться. Но от хандры сил не прибавится. Погрустили, пережили – и вперед, как умеешь, как получается.

Ко мне понимание отцовства приходило опытным путем. Говорят, что женщине, чтобы почувствовать себя матерью, надо родить двоих детей. А вот мужчина может почувствовать себя отцом только на третьем-четвертом ребенке. Это утверждение, конечно, спорное, но очевидно, что эмоциональная броня у мужчины толще, чем у женщины. В природу мужчины не вложено рожать и нянчить детей. У него совсем другое благословение – зарабатывать хлеб свой в поте лица. Это тяжелый труд по материальному обеспечению семьи. Потому под отцовством надо понимать какое-то мужское дело. Отец – это грубая сила в плане воспитательных мер. Слово более громкое, строгое, где-то, может быть, даже ремень, когда дети выходят за рамки, – все это в ведении отца. Мама – сила мягкая, она действует лаской, уговорами. Мне же сегодня, я вижу, надо совмещать эти два момента, особенно по отношению к совсем маленьким детям. Где-то свою мужественность оставлять, наверное. Это тоже должен делать отец, если он любит своих детей».

Мы спросили, какая помощь сегодня требуется семье. После случившегося в Михайлов помогать поднимать внуков приехали бабушки и дедушки из Луганской области. Теперь в доме одиннадцать человек, и с особой остротой встала проблема нехватки жилой площади. За прошедший месяц с момента трагедии добрые люди помогли с мебелью. Также семья нуждается в школьных принадлежностях, зимних вещах для детей (в семье четыре девочки – в возрасте 12, 6, 4 лет и новорожденная – и два мальчика – в возрасте 8 и 2 лет). Не лишними будут памперсы и детское питание для младенца. Указываем номер карты Сбербанка для тех, кто может помочь финансово: 4276 5300 1830 8713 (Михаил Викторович Архипов).

Счастливый как никто

39-летний рязанец Сергей Алтабасов живет вдвоем с сыном, 10-летним Матвеем. Причина отцовского одиночества – то, что на сухом языке называется «асоциальное поведение» супруги. Проще говоря, пристрастие к алкоголю. Неоднократные попытки помочь жене победить недуг результатов не дали. Когда мальчику исполнилось пять лет, Сергей принял решение с мамой Матвея расстаться. В официальном браке они не состояли, потому просто разошлись.

Рассказывает Сергей:

«Я всегда знал, что в случае чего сын останется со мной. Мама к этому отнеслась спокойно, да и мне кажется, на тот момент ей было не до этого. Матвей – сын любимый, долгожданный, я всегда был рядом с ним с первого дня. В детский сад отводил, забирал, через бессонные ночи тоже прошел. Никаких бытовых проблем с готовкой, уборкой у меня не возникло, потому что я сам с 15 лет живу один, отдельно от родителей.

Не понимаю тех людей, кто детей бросает, алименты не платит, ведь дети – смысл жизни. Геройства в своем положении никакого не вижу. Люди иногда спрашивают: «Как ты держишь все в голове?» Просто. Я с утра ухожу – уже знаю, что мне надо сегодня сделать, куда зайти, что купить и т. д. Кто хочет – тот сделает все, кто не хочет – будет искать оправдания и причины.

Папа в любом случае должен быть авторитетом. Вот обещал Матвею, что брошу курить – и бросил. Он знает, что папа – самый первый и лучший друг, по любому вопросу всегда надо приходить ко мне. Я считаю, все проблемы детей – это проблемы родителей. Значит, ты где-то недоглядел. Но часто мне самому не хватает совета. У меня несколько книг по воспитанию, читаю периодически, занимаюсь самоанализом.

Раньше я работал в строительстве, сейчас кардинально поменял сферу, переключился на машины, времени для общения с сыном стало больше. После школы он часто приезжает ко мне на работу, крутится вокруг. В выходные – шашлыки, рыбалка. Вместе ходим на городские праздники, выставки. Я даже купил себе велосипед, чтобы вместе с Матвеем кататься по городу. Только погода пока не позволяет. На следующий год зарекся, что будем обязательно участвовать в шествии «Бессмертного полка». А еще у нас в проекте собака. А для собаки нужен дом. Значит, будем строить дом.

Я цепляюсь в жизни за хорошие моменты. Ощущаю себя счастливым человеком, у меня даже на телефоне мелодия – «Я счастливый».