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Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
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Задолженность по коммуналке дошла до Верховного суда

00:01 / Актуально
Управляющим компаниям разъяснят, в каких случаях гражданам можно отключить электричество и воду
Задолженность по коммуналке дошла до Верховного суда

Задолженность по коммунальным платежам не может служить поводом для отключения соответствующих услуг – эта форма воздействия должна быть соразмерна сумме долга.

Такое решение содержится в проекте постановления пленума Верховного суда РФ (есть у «Известий»). ВС также указывает, что собственники могут требовать снижения платы за коммунальные услуги или ремонт общего имущества, если они оказывались некачественно или предоставлялись с перерывами, длительность которых превысила максимально допустимый срок. Мнения юристов в оценке этого решения пленума разошлись.

Проект постановления пленума высшей судебной инстанции посвящен разрешению споров между собственниками, нанимателями квартир и теми, кто предоставляет им коммунальные услуги, – управляющими компаниями, ТСЖ и т.д. ВС считает, что само по себе наличие задолженности по оплате коммунальных услуг «не может служить безусловным основанием для их приостановления или ограничения». Эта мера должна быть соразмерна сумме долга и не может нарушать прав и законных интересов других лиц, а также создавать угрозу для их жизни и здоровья, говорится в документе.

Содержание общего имущества

ВС считает, что за содержание и текущий ремонт общего имущества должны платить все, независимо от того, пользуются они им или нет. Речь может идти, например, о пользовании лифтом – жители первых этажей часто отказываются оплачивать его работу. В проекте ВС говорится, что даже отсутствие письменного договора с управляющей компанией не освобождает от его оплаты.

Также ВС уточняет и понятие «общее имущество»: это «комплекс работ и услуг, направленных на поддержание» дома в исправном состоянии, которые обеспечивают безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность их имущества, доступность пользования помещениями, а также постоянную готовность инженерных коммуникаций и приборов учета для оказания коммунальных услуг.

Адвокат коллегии адвокатов «Град» Евгений Лазарев в беседе с «Известиями» отметил, что Жилищный кодекс РФ не определяет, что считать содержанием общего домового имущества, а это необходимо для его отделения от иных услуг. Однако предложенная ВС трактовка, по мнению Евгения Лазарева, «содержит в себе множество неконкретных, оценочных характеристик, которые могут породить новые споры».

Снижение платы за некачественные услуги

Собственники могут требовать снижения платы за коммунальные услуги или ремонт общего имущества, если они оказывались некачественно или предоставлялись с перерывами, длительность которых превысила максимально допустимый срок (устанавливается Правительством РФ). Например, если горячей воды не было дольше восьми часов суммарно в течение месяца либо четырех часов единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали – больше суток. При этом ВС указывает, что доказательством в таких спорах может служить не только специальный акт, составленный с участием представителя компании, но и показания свидетелей, аудио – и видеозаписи, заключения экспертов.

Управляющие компании часто уклоняются от составления акта нарушения качества услуг, отметила адвокат Оксана Грикевич. А зачастую коммунальщики составляют такие акты со злоупотреблениями, подчеркнул Евгений Лазарев. Это может быть, например, одностороннее оформление без фиксации важных обстоятельств или ситуация, когда акт подписывают формально независимые, но имеющие скрытую заинтересованность люди. Поэтому разъяснение ВС весьма актуально: наличие других доказательных способов поможет пострадавшим отстоять свои права в суде, считают юристы.

Оплата по ошибке

Кроме того, ВС разъясняет, что делать, если управляющая компания в доме сменилась, а жилец по незнанию перечислил очередной платеж по старым реквизитам. Это считается «надлежащим исполнением обязательств» по оплате коммунальных услуг, следует из проекта документа. Новая УК может взыскать деньги у компании, работавшей в доме ранее.

– Если уплаченные суммы «потерялись», проблему должны решать между собой управляющие компании, потребитель не должен уплачивать второй раз и судиться с первой компанией о возврате ошибочно уплаченных сумм, – заявила Оксана Грикевич.

Когда начинать платить

ВС разъясняет и то, с какого момента гражданин обязан платить коммуналку. Например, те, кто живет в квартирах по соцнайму, должны оплачивать ее с момента заключения договора. Новые владельцы недвижимости – с момента оформления права собственности. Причем те, кто получает жилье от застройщика, – с момента подписания акта приема-передачи, а не ввода дома в эксплуатацию.

Владельцы доли жилья, согласно документу, должны платить за коммунальные услуги пропорционально, при этом они имеют право на заключение отдельного договора и выдачу отдельной квитанции. За детей – собственников квартир платят родители, хотя с 14 лет они уже вправе делать это самостоятельно.

 

Татьяна Берсенева, Марина Юршина
Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 110 (5397) от 16 июня 2017 года
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