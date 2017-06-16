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Выпуск № 110 (5397)
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Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
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Операция «Табак» остановила крупное подпольное производство сигарет

00:01 / Актуально
Только из-за одной группировки, производившей контрафакт, бюджет терял более 1 млрд. рублей в год

Сотрудники МВД и ФСБ на прошлой неделе провели крупную операцию и задержали лидеров и участников организованной группировки, которых подозревают в изготовлении и реализации контрафактной табачной продукции. Ежегодный ущерб бюджету от деятельности только этой группировки оперативники оценили в сумму более млрд. рублей. А задержания производителей и сбытчиков контрафактных сигарет происходят в последнее время по нескольку раз в месяц. Как заявил вице-премьер Александр Хлопонин, за 2012–2016 годы потери бюджета из-за неуплаты табачных акцизов с нелегальной табачной продукции составили 105 млрд. рублей.

Как сообщила «Известиям» официальный представитель МВД России Ирина Волк, на минувшей неделе сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ России, УФСБ по Тамбовской и Липецкой областям задержали 16 лидеров и участников организованной этнической группировки, подозреваемых в изготовлении и реализации контрафактной табачной продукции. Злоумышленники действовали сплоченно, функции и роль каждого соучастника были четко распределены.

В ходе 20 рейдов в столичном регионе, Тамбовской, Липецкой и Рязанской областях правоохранители изъяли более 2 млн. фальшивых акцизных марок, около 1 млн. единиц полиграфической продукции и свыше 2 млн. пачек сигарет под брендами известных табачных фабрик. Были обнаружены три места хранения комплектующих и шесть автомобилей, использовавшихся злоумышленниками. Потери бюджета от нелегального производства, по подсчетам оперативников, составили более одного млрд. рублей за год.

В квартирах задержанных обнаружены черновые записи о количестве произведенной и реализованной продукции с 2015 года, изъято более 5 млн. рублей и 40 банковских карт, использовавшихся для расчетов и последующей легализации денежных средств. Возбуждены уголовные дела по ст. 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок либо их использование» и ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Шесть подозреваемых по решению суда заключены под стражу, а десять фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде.

Задержания производителей и сбытчиков левых табачных изделий происходят в последнее время как минимум несколько раз в месяц.

Еще в феврале этого года по указанию вице-премьера правительства России Александра Хлопонина Минфин подготовил проект доклада главе государства о создании службы «Росалкогольтабак­регулирование» (РАТР) и введения ЕГАИС для табачной отрасли. Планировалось, что Росалкогольрегулирование займется и табаком. В письме Президенту Александр Хлопонин сообщил, что за 2012–2016 годы потери бюджета из-за неуплаты табачных акцизов с нелегальных сигарет составили 105 млрд. рублей. Владимир Путин с этими предложениями ознакомился и одобрил.

Но затем Ассоциация производителей табачной продукции обратилась к Президенту с просьбой не распространять ЕГАИС на производство и розничные продажи табачной продукции. Взамен было предложено маркировать табачные пачки. Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил ведомствам разработать предложения для создания системы такой маркировки. Однако ее различные варианты пока только обсуждаются.

Глава межрегиональной общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией» Анатолий Голубев считает предложение Александра Хлопонина правильным и своевременным.

– ЕГАИС необходимо распространить на табак. Тем более что система хорошо себя зарекомендовала на алкогольном рынке и уже принесла в бюджет десятки миллиардов рублей. Ситуация с контролем производства и продажей табака сегодня находится не на должном уровне, а система ЕГАИС поможет четко определить количество производимых сигарет и выдавить нелегалов с рынка, – сказал «Известиям» Анатолий Голубев.

По его словам, отдельные табачные компании могут использовать отсутствие действенного контроля со стороны государства для работы «в ночную смену».

Олег Фочкин
Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 110 (5397) от 16 июня 2017 года
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