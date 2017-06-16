На что пошли деньги

Исполнение областного бюджета за 2016 год обсудили на публичных слушаниях

В Рязанской областной Думе состоялись публичные слушания, посвященные проекту закона об исполнении регионального бюджета за 2016 год. На них были приглашены депутаты регионального парламента, главы министерств и ведомств, представители муниципальных образований, общественных организаций и объединений.

Открывая слушания, председатель заксобрания Аркадий Фомин отметил, что контроль за исполнением бюджета – одна из важнейших функций парламента. Он необходим, чтобы более качественно планировать бюджет на будущее.

Первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин в своем выступлении подчеркнул, что исполнение бюджета проходило в условиях адаптации экономики к существующим вызовам. В итоге основные задачи, поставленные региональным правительством, были выполнены.

– Прежде всего это привлечение в бюджет области дополнительных доходов и обеспечение его сбалансированности, а также проведение в рамках соглашения с федеральным Минфином работы по снижению государственного долга, – подчеркнул Сергей Самохин.

Он отметил, что в рамках антикризисного плана был принят ряд мер по оптимизации бюджетных трат, но при этом все социальные обязательства выполнены в полном объеме. Продолжено строительство объектов социальной сферы. В частности, ввели в эксплуатацию новый корпус больницы имени Семашко, ФАП в селе Азеево Ермишинского района, школы в Ряжске и в селе Октябрьское Пронского района, ФОК в г. Спасске. С привлечением субсидий из федерального бюджета начато строительство центра единоборств, школы на 1100 мест и БСМП в Рязани.

Подробный доклад представила министр финансов области Марина Наумова. Она сообщила, что доходы областного бюджета в 2016 году составили 44,4 млрд. рублей, что на 8,7% больше 2015 года. Объем налоговых и неналоговых доходов вырос на 11,5%. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 12,1 млрд. рублей, на 1,5% выше уровня 2015 года.

Расходы исполнены в сумме 42,6 млрд. рублей, или 101,6% к уровню 2015 года. При этом регион почти полностью перешела на программный метод планирования бюджета: в 2016 году расходы в рамках государственных программ составили почти 95% от общей суммы. Таким образом, сложился профицит бюджета в сумме 1,8 млрд. рублей.

Уровень госдолга на 1 января 2017 года составил 26,4 млрд. рублей, или 81,8% к объему доходов. Марина Наумова обратила внимание, что последние годы правительством области проводилась очень жесткая долговая политика, давшая положительные результаты.

– Нам удалось, пока незначительно, сократить в абсолютном размере госдолг и существенно улучшить его аналитические показатели. Актуальность данного вопроса для региона остается высокой: в 2018-2019 годах у нас заканчиваются сроки погашения ранее полученных трехгодичных кредитов. Их объем составляет более 8 млрд. рублей. Сейчас главой региона Николаем Любимовым проводится работа с Минфином РФ о возможности пролонгации данных кредитов еще на два года, – пояснила Марина Наумова.

Участники слушаний задали министру интересующие вопросы. Они касались работы по налоговым недоимкам, мер по поддержке бизнеса, финансовой помощи муниципальным бюджетам. Как пояснила Наумова, общий объем межбюджетных трансфертов в 2016 году составил 12,5 млрд. рублей.