Спички – детям не игрушка

Воспитатели Лесно-Конобеевской школы-интерната Шацкого района Светлана Широкова, Надежда Набатова, Лидия Якунина написали нам о том, как их подопечные повторяли правила пожарной безопасности

Воспитатели нашей Лесно-Конобеевской школы-интерната ежемесячно проводят со своими воспитанниками работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, правилам поведения на водных объектах. Но на этот раз для учащихся 1-4 классов решили, объединив усилия, провести общешкольное мероприятие.

Летние каникулы начались, и наши опасения вызывает то, что дети могут остаться без присмотра и оказаться в непредвиденных ситуациях. Поэтому воспитатели решили организовать необычное занятие. Они составили сценарий, разучили с детьми стихи, частушки, подготовили презентацию. А главное – пригласили заместителя начальника пожарной части №48 по охране города Шацка Ивана Васильевича Севастьянова – настоящего профессионала своего дела. Он нашел время и с удовольствием приехал на встречу.

Наши дети особенные, поэтому завладеть их вниманием сложно. Иван Васильевич нашел нужные слова и с самого начала увлек маленьких слушателей своим рассказом. Во время беседы он в доступной форме повторил с детьми правила пожарной безопасности, подробно рассказал о том, что может произойти при легкомысленном и беспечном обращении с огнем.Свой рассказ Иван Васильевич сопровождал видеороликами и мультфильмами по данной тематике. Прокомментировал он и каждый слайд презентации о работе МЧС, которую показали воспитатели. Все вместе проанализировали различные ситуации, которые могут возникнуть как в школе, так и за ее пределами. Иван Васильевич ответил на все вопросы учащихся.

О себе из скромности практически ничего не рассказал, а ведь он человек заслуженный, награжден медалью «За тушение пожара» в 2010 году и почетным знаком губернатора «За заслуги перед Рязанской областью».

Дети прочитали стихи, пропели частушки про МЧС. В конце все поблагодарили Ивана Васильевича Севастьянова за интересную встречу, за поучительный рассказ и вручили подарок, сделанный руками детей.