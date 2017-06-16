13:01 МСК
Пятница
16 / 06 / 2017
Выпуск № 110 (5397)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
58

Спички – детям не игрушка

00:01 / Экономика
Воспитатели Лесно-Конобеевской школы-интерната Шацкого района Светлана Широкова, Надежда Набатова, Лидия Якунина написали нам о том, как их подопечные повторяли правила пожарной безопасности

Воспитатели нашей Лесно-Конобеевской школы-интерната ежемесячно проводят со своими воспитанниками работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, правилам поведения на водных объектах. Но на этот раз для учащихся 1-4 классов решили, объединив усилия, провести общешкольное мероприятие.

Летние каникулы начались, и наши опасения вызывает то, что дети могут остаться без присмотра и оказаться в непредвиденных ситуациях. Поэтому воспитатели решили организовать необычное занятие. Они составили сценарий, разучили с детьми стихи, частушки, подготовили презентацию. А главное – пригласили заместителя начальника пожарной части №48 по охране города Шацка Ивана Васильевича Севастьянова – настоящего профессионала своего дела. Он нашел время и с удовольствием приехал на встречу.

Наши дети особенные, поэтому завладеть их вниманием сложно. Иван Васильевич нашел нужные слова и с самого начала увлек маленьких слушателей своим рассказом. Во время беседы он в доступной форме повторил с детьми правила пожарной безопасности, подробно рассказал о том, что может произойти при легкомысленном и беспечном обращении с огнем.Свой рассказ Иван Васильевич сопровождал видеороликами и мультфильмами по данной тематике. Прокомментировал он и каждый слайд презентации о работе МЧС, которую показали воспитатели. Все вместе проанализировали различные ситуации, которые могут возникнуть как в школе, так и за ее пределами. Иван Васильевич ответил на все вопросы учащихся.

О себе из скромности практически ничего не рассказал, а ведь он  человек заслуженный, награжден медалью «За тушение пожара» в 2010 году и почетным знаком губернатора «За заслуги перед Рязанской областью».

Дети прочитали стихи, пропели частушки про МЧС. В конце все поблагодарили Ивана Васильевича Севастьянова за интересную встречу, за поучительный рассказ и вручили подарок, сделанный руками детей.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 110 (5397) от 16 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

На что пошли деньги

Хлебопеки Рязанской области обсудили проблемы своей отрасли

65 организаций Рязани перестают быть должниками

На что пошли деньги
Исполнение областного бюджета за 2016 год обсудили на публичных слушаниях
Татьяна Железнова
Неделя глазами экспертов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Диалог
Диалог о важном
Президент РФ Владимир Путин в 15-й раз провел ежегодную «Прямую линию» с гражданами страны
Праздник
Профессионализм. Помощь. доступность
Людмила Иванова
Праздник
18 июня – День медицинского работника
Общество
Диалог с местной властью
Глава Рязанской области Николай Любимов ответил на вопросы представителей муниципальных образований
Анна Добролежа
Событие
Шаг первый
Глава региона Николай Любимов уведомил областную избирательную комиссию о своем согласии участвовать в выборах
Ольга Драган
Общество
«Передовая» доктора Иванова
Этот врач первым приходит на помощь людям с самыми разными травмами
Людмила Иванова
Общество
Единство поколений
У Рязанского медуниверситета посадили аллею династий медицинских работников
Елена Серебрякова
Актуально
Задолженность по коммуналке дошла до Верховного суда
Управляющим компаниям разъяснят, в каких случаях гражданам можно отключить электричество и воду
Актуально
Операция «Табак» остановила крупное подпольное производство сигарет
Только из-за одной группировки, производившей контрафакт, бюджет терял более 1 млрд. рублей в год
Общество
Один в поле воин
Одиноких отцов не так много, как одиноких матерей. Но все-таки они есть
Татьяна Железнова
Земляки
Руки хирурга – руки художника
Если подсчитать всех пациентов генерал-майора медицинской службы Валентина Петрова, которых он вернул в строй, выйдет не один полк
Земляки
Парни из нашего города
Помните, какой большой популярностью в свое время пользовался фильм с участием легендарного артиста Николая Крючкова «Парень из нашего города»? В нем отражена судьба многих ребят, которым суждено было пройти испытания Великой ...
Знаю, что делаю
Таксатор
Вера Ивановна Побочная, Рязанский филиал ФГБУ «Рослесинфорг»:
Татьяна Клемешева
Знаю, что делаю
Фронт-энд–разработчик
Александр Владимирович Попов, ПАО «Программный Регион»:
Татьяна Клемешева
Общество
Рязанцам напомнили о правилах пожарной безопасности в лесу
Лада Петрова
Общество
Загляните в реестр,
прежде чем вступить в отношения с микрофинансовыми и микрокредитными организациями
Спорт
Отдыхать с комфортом
Жители поселка Никуличи поделились с рязанцами опытом создания своей многофункциональной спортивно-досуговой площадки
Вячеслав Астафьев
Спорт
И дождь, и солнце, и песок
В минувшие выходные на песчаных площадках ТРЦ «Премьер» за награды первенства области по пляжному волейболу боролись юные спортсмены
Общество
Деятельное участие
Школьники рассказали, как они спасают реки и восстанавливают дубравы
Анна Добролежа
Общество
Детство, опаленное войной
В Рязанской библиотеке имени Горького состоялось очередное заседание женского клуба «Отрада»
Валентина Севостьянова
Ищу маму
Ищу маму
Память
Майский день в Кикине
Старинное кораблинское село вновь обретает известность
Юрий Харин
Хронограф
Исады
Происхождение названия
Ирина Сизова
Хронограф
Сайт о родном селе
Ирина Сизова
Точка на карте
Красивое имя – Савватьма
Вдали от столиц и больших дорог живет село с богатой историей
Лада Петрова
Азбука потребителя
Коробейники Шрёдингера
Михаил Скрипников
Встречи с природой
Нашествие
О тех, для кого леса – любимая пища
Иван Назаров
Фотовзгляд
И все-таки лето
Фото Татьяны Клемешевой и Владимира Проказникова
Вернисаж
Тихими тропами красоты
Фотокорреспондент «Рязанских ведомостей» Александр Королев покажет неизведанную Абхазию
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы