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Выпуск № 110 (5397)
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Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
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Неделя глазами экспертов

00:01 / Общество

06-15-28 Владимир Грачев,
председатель Избирательной комиссии Рязанской области:

– На этой неделе официально стартовала самая крупная в этом году избирательная кампания в регионе – по выборам губернатора Рязанской области. 9 июня Рязанская областная Дума приняла постановление о назначении выборов главы региона на 10 сентября 2017 года. 13 июня постановление официально опубликовано в газете «Рязанские ведомости». Этот момент и считается официальным стартом выборов.

На заседании 13 июня мы утвердили календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора Рязанской области. Отмечу, что избирателей ждет важная новация. На предстоящих выборах будет действовать федеральная норма, которая отменяет открепительные удостоверения и дает возможность избирателям проголосовать по месту нахождения. Для этого нужно всего лишь подать заявление. В новом порядке нет ничего сложного, мы будем подробно разъяснять его организаторам выборам, общественности, СМИ.

С момента опубликования постановления о назначении выборов началась стадия выдвижения кандидатов. Политические партии должны провести мероприятия, на которых определятся со своими претендентами на пост главы региона. Первыми это уже сделали региональные отделения «Единой России» и «Справедливой России». О запланированных мероприятиях, связанных с выдвижением кандидатов, облизбирком официально уведомили также КПРФ и Партия Роста.

06-15-29_1 Николай Молостов,
директор детско-юношеского центра «Звезда»:

– Несмотря на то что сейчас каникулы, дети приходят в наш центр даже в это время, работа не затихает. Так, недавно стартовал экскурсионно-краеведческий проект «Улицы моего города». Воспитанники объединения «Юный экскурсовод» разработали и подготовили экскурсии по улицам Рязани. Экскурсии рассчитаны на детей, отдыхающих в школьных летних лагерях, их родителей, жителей микрорайонов. Проекту уже второй год. В прошлом году наши ребята провели 36 экскурсий, в которых приняли участие около тысячи детей и их родителей. Мы считаем, что молодежь должна изучать историю не только на уроках. Свой родной город нужно знать, нужно им гордиться, и всему этому мы стараемся научить подростков.

12 июня, в День России, юнармейцы центра «Звезда» приняли участие в патриотической акции. Ребятам доверили нести с площади Победы до площади Ленина полотнище одного из цветов российского флага – красное. На улице Почтовой к ним присоединились активисты с полотнищами белого и синего цветов, соединив их в триколор.

Неделя прошла также в подготовке к масштабному форуму, посвященному поисковому движению. Он пройдет сегодня в рязанском Дворце молодежи, куда соберутся все поисковики региона. На базе нашего центра тоже действует поисковый отряд «Верность», где ребята знакомятся с разными гранями этой непростой, но такой благородной работы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 110 (5397) от 16 июня 2017 года
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