«Передовая» доктора Иванова

Этот врач первым приходит на помощь людям с самыми разными травмами

Визит к врачу-травматологу, как правило, является незапланированным и лишен «приятностей». Порез, ушиб, растяжение, вывих или даже перелом – с этими внезапно возникающими проблемами мы обычно спешим в травмпункт. Это лечебное учреждение в любое время дня и ночи сродни «передовой» – здесь всегда боль, кровь и эмоциональное напряжение. Но для врача-травматолога амбулаторно-травматологического центра рязанской поликлиники № 2 Владимира Иванова – все это неотъемлемая часть привычной рабочей обстановки, и вне ее доктор себя уже не мыслит.

Врач-универсал

В начале 70-х годов прошлого века юный Володя Иванов мечтал о карьере военного и собирался стать пограничником. Но тут, как это часто бывает, вмешался случай – парень заболел ангиной, и поступление в военное училище пришлось отменить. Решено было идти учиться в Рязанский мединститут, тем более мама Владимира в будущем видела сына именно доктором. После окончания вуза – несколько лет работы хирургом по направлению в городе Меленки Владимирской области, а затем возвращение на Рязанщину. Больше двух десятков лет Владимир Иванов трудился в Старожиловской центральной районной больнице. Здесь, как признается Владимир Николаевич, приходилось быть универсалом, то есть не только оперировать и лечить травмы, но и осваивать другие врачебные специальности, например онколога и эндоскописта. В результате был приобретен колоссальный и очень полезный для врача опыт, считает Владимир Иванов, ведь патологии в организме человека зачастую взаимосвязаны.

Травмы по сезону и вечерняя мистика

Чтобы врач в травмпункте сидел без работы – такого не бывает, говорит Владимир Иванов. Загруженность у травматолога всегда одинаковая, а вот характер травм, с которыми поступают пациенты, зависит от времени года и от времени суток. Сейчас, летом, много народу с ранами и порезами. Связано это с тем, что люди активно трудятся на дачах, занимаются строительством и ремонтом, купаются в водоемах. В холодное время года подавляющее большинство травм – это результат падения в гололедицу. Зимним утром, в темноте с трудом проснувшиеся люди выходят на скользкие улицы и часто вместо работы попадают в травмпункт с ушибами, вывихами и переломами. А по вечерам в травмпункте происходят чуть ли не мистические случаи. Однажды поздно вечером во время дежурства Владимир Николаевич услышал доносящиеся из коридора необычные звуки. Это был громкий лязг металла о кафельную плитку. Кто-то железной поступью приближался к кабинету травматолога. Врач замер в ожидании необычного пациента. Когда дверь в кабинет открылась, перед доктором предстал парень с поднятой вверх рукой и на коньках! Оказалось, молодой человек упал на катке, вывихнул руку, не смог переобуться и прямо в коньках отправился в травмпункт.

Было бы смешно, если б не было так грустно

На памяти травматолога Владимира Иванова, как и любого, наверное, врача, оказывающего экстренную помощь, множество интересных и необычных случаев. Особенно запоминаются моменты, когда люди получают травмы по собственной глупости, и происходит такое чаще всего в праздники. Например, в Новый год один из пациентов Владимира Иванова пострадал от выстрела пробки шампанского в рот. Мужчина пытался откупорить бутылку с праздничным напитком зубами, сильно травмировал себе ротовую полость, получил ушиб с сильным отеком, не мог нормально есть и разговаривать. Еще одна неприятная новогодняя история произошла с женщиной, которая на корпоративе, участвуя в конкурсе, упала и сильно повредила ногу. Коллеги пострадавшей, видимо, не подозревая, что травма серьезная, отправили несчастную на такси домой. Вернувшийся с работы супруг обнаружил, что его жена не может встать на ногу, и самостоятельно отвез ее в травмпункт. Посмотрев на рентгеновский снимок, врачи ахнули и поняли, что у женщины очень серьезная травма, требующая хирургического вмешательства – перелом шейки бедра, да еще и со смещением. Причем смещение образовалось в результате многочисленных манипуляций с пострадавшей. Будь коллеги этой дамы и ее муж чуть внимательнее и осторожнее, столь тяжелых последствий удалось бы избежать, считает Владимир Иванов. Ведь нужно было всего-то вызвать «скорую», а не таскать травмированного человека с места на место.

Подобные случаи из разряда «было бы смешно, если б не было так грустно» нередко случаются с нетрезвыми людьми, говорит Владимир Иванов. Поэтому примерно половина обращающихся с травмами получают увечья, будучи «под градусом». Приняв на грудь, люди расслабляются, теряют бдительность и как итог становятся пациентами травматологов.

Помощь в экстренном режиме

Травмпункт – это своего рода «передовая» медицины. Люди попадают сюда не по своей воле. Они, как правило, эмоционально возбуждены, нетерпеливы, пребывают в плохом настроении, недовольны условиями, что объясняется их физическим состоянием. Многие изначально негативно настроены по отношению к медикам. Но, как признается травматолог Владимир Иванов, на негатив он не реагирует, а просто четко выполняет свою работу, осознавая, что трудится фактически «на передовой». Работа в условиях травмпункта, где оказывается экстренная медпомощь, требует от врача максимальной сосредоточенности, умения быстро сориентироваться в ситуации, поставить правильный диагноз и провести лечение.

– Иногда объективная картина травмы с тем, что я вижу на рентгеновских снимках, не совпадает. И тут начинаешь анализировать, включать свой опыт, порой приходится отправлять пациента на дополнительное обследование, – рассказывает о своей работе врач-травматолог.

Несмотря на такую напряженность, Владимир Иванов, врачебный стаж которого составляет почти 40 лет, не мыслит себя вне экстренной медицины и с трудом представляет, чем бы мог заняться, например, на пенсии. Это тот идеальный случай, когда работа совпадает с увлечением и приносит истинное удовлетворение.