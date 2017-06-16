Единство поколений

У Рязанского медуниверситета посадили аллею династий медицинских работников

Представители более 130 семей высадили саженцы лип, кленов и рябин на территории городка медуниверситета. В акции приняли участие представители нескольких поколений, которые учились в университете в разные годы, а затем трудились и продолжают трудиться в учреждениях здравоохранения.

Инициатором акции выступил главврач рязанской городской клинической больницы №8 Александр Миров. Он отметил, что эта аллея, как «цемент, который скрепляет поколения и делает развитие нашей медицины непрерывным».

– Сегодня глава Рязанской области Николай Любимов поставил задачу – улучшить качество рязанского здравоохранения, приблизить его к пациентам. Для того чтобы люди знали лучших представителей отрасли, мы сегодня и проводим нашу акцию – высаживаем аллею медицинских династий, – подчеркнул, выступая перед началом посадки, министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий. – Символично, что аллея закладывается в нашем Рязанском медуниверситете – одном из лучших медицинских вузов России. Здесь повышают квалификацию, проходят обучение как уже состоявшиеся врачи, так и новое поколение специалистов.

Посадка проходила в рамках реализации проекта «Медицинские династии Рязани», направленного на поддержание связи поколений. Инициатором его выступили РГМУ и представители практического здравоохранения региона.

Ректор Рязанского медицинского университета Роман Калинин рассказал, что встретил на акции своего учителя Дмитрия Дмитриевича Пескова. Сам он уже на заслуженном отдыхе, его сын окончил университет, а внук учится сейчас.

– Большинство врачей, работающих в нашем регионе, закончили Рязанский медуниверситет. Поэтому первая династическая аллея по праву посажена на территории медгородка, – отметил Роман Евгеньевич. – Сегодня количество посаженных деревьев меньше, чем число семейных династий. Но аллея будет обязательно расширяться. Самое главное, что сохраняется память о тех, кто посвятил свою жизнь медицине, служению людям.

Такие же аллеи планируют заложить на территории всех медицинских учреждений города и области.