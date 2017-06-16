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Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
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18 июня – День медицинского работника

00:01 / Праздник

Уважаемые работники здравоохранения!

Вы посвятили себя самому сложному и благородному делу – сохранению здоровья людей. Ваша профессия требует огромной ответственности и самоотдачи. Только человек с неравнодушным сердцем может стать хорошим врачом, фельдшером, медицинской сестрой. Во многом именно от вашего отношения к пациенту зависит успех лечения.

В Рязанской области здравоохранение является приоритетным направлением социальной политики. Работа отрасли напрямую влияет на демографическую ситуацию, на социальное благополучие людей. Сегодня стоит задача – обеспечить качественными и доступными медицинскими услугами всех жителей области как в крупных городах, так и в сельских районах. Для этого будет продолжено укрепление материально-технической базы отрасли, в первую очередь за счет строительства нового комплекса БСМП на 540 мест и развития сети фельдшерско-акушерских пунктов. Улучшению работы первичного звена будет способствовать вхождение региона в федеральный проект ГК «Ростатом» «Бережливая поликлиника».

Уверены, что при активном участии медицинского сообщества Рязанской области все планы по развитию отрасли будут реализованы.

Уважаемые работники здравоохранения! Спасибо за труд и преданность делу. Желаем здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, успеха во всех делах!

Правительство Рязанской области

 

Уважаемые работники здравоохранения
 Рязанской области!

Уважаемые работники здравоохранения Рязанской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!

Вы посвятили свою жизнь гуманному и благородному делу – медицине. Ваш каждодневный труд, преданность долгу и призванию, профессионализм и лучшие человеческие качества достойны самого высокого уважения и благодарности. Ваши заслуги перед обществом поистине бесценны: вы сохраняете самое главное богатство человека – здоровье и жизнь.

Научный и нравственный потенциал, чуткое отношение к пациентам, верность врачебным традициям отличают медицинское сообщество региона. Мы по праву гордимся рязанскими специалистами, которые вносят свой вклад в развитие областного здравоохранения. Многие отмечены государственными наградами, имеют ученую степень и звания.

За последние годы благодаря тесному взаимодействию федеральных, региональных и муниципальных органов власти удалось модернизировать материально-техническую базу отрасли, сделать доступными для населения самые передовые методы профилактики и лечения заболеваний, поднять профессиональный статус медицинских работников. Важно продолжать работу по развитию инфраструктуры лечебных учреждений, улучшению качества услуг. Эти вопросы были и остаются приоритетными в законотворческой деятельности депутатов областной Думы.

Желаю вам крепкого здоровья и оптимизма, мира и благополучия вашим семьям!


Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А.В. Фомин

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 110 (5397) от 16 июня 2017 года
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