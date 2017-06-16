Диалог с местной властью

Глава Рязанской области Николай Любимов ответил на вопросы представителей муниципальных образований

В областной библиотеке имени Горького состоялась рабочая встреча главы региона Николая Любимова с депутатами и главами сельских поселений и представителями муниципальных образований Рязанской области. Всего в конструктивном диалоге приняло участие около 200 человек. Каждый мог задать вопрос главе региона.

Участников встречи интересовали договоренности, которые Николаю Любимову удалось достигнуть в ходе Петербургского международного экономического форума, развитие туризма в Рязанской области, ремонт сельских школ. Представитель Пронского района поднял тему создания благоприятной среды для инвесторов в регионе. Николай Любимов отметил, что прежде всего нужно составить базу наиболее перспективных земельных участков с точки зрения логистики, доступа к транспортной инфраструктуре и коммуникациям. Это должны быть земли около крупных городов, в которых высок показатель качества и количества трудовых ресурсов.

– Будет ли это государственная, муниципальная или даже частная земля, мы должны выявить эти участки, оформить и предлагать как готовый продукт инвесторам, – подчеркнул глава региона. – Нам нужно будет договариваться с эффективными собственниками. Мы должны ввести сельхозземли, пригодные для использования, в оборот, – подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона отметил, что инструменты для привлечения инвесторов уже существуют, их нужно только умело использовать.