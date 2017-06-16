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Выпуск № 110 (5397)
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Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
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Шаг первый

00:01 / Событие
Глава региона Николай Любимов уведомил областную избирательную комиссию о своем согласии участвовать в выборах

Николай Любимов подал в облизбирком документы, подтверждающие решение партии «Единая Россия» о его выдвижении кандидатом в губернаторы Рязанской области, свое согласие баллотироваться на пост главы региона и другие документы, предусмотренные законодательством. В ответ областная избирательная комиссия выдала главе региона подтверждение о приеме документов.

Напомним, что Николай Любимов был  выдвинут кандидатом от партии «Единая Россия» на предстоящие в сентябре выборы по итогам праймериз. Теперь ему необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр и получить поддержку депутатов и глав муниципальных образований, собрав не менее 218 подписей, и представить их до 13 июля.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 110 (5397) от 16 июня 2017 года
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