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Главная страница / Рязанские новости / 16 июня 2017 года
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Диалог о важном

00:01 / Диалог
Президент РФ Владимир Путин в 15-й раз провел ежегодную «Прямую линию» с гражданами страны
Диалог о важном

В прямом эфире центральных телеканалов и радиостанций Президент ответил на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни России, международной обстановки. Разговор Президента с гражданами страны длился дольше, чем год назад – около четырех часов. За это время Владимир Путин ответил почти на 70 вопросов.

Задать свой вопрос можно было по телефону, отправив смс или ммс-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение. Обращения к «прямой линии» принимались также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Владимир Путин объяснил пользу ежегодной «прямой линии» возможностью понять, что больше всего беспокоит людей сегодня. Самое важное, по словам главы государства, – понять настроение общества. «Конечно, невозможно ответить на все вопросы – это нереально. Но во всяком случае, мне, правительству, администрации Президента будет понятно, что на сегодняшний день является главным, основным, даже кричащей проблемой – на что нужно обратить особое внимание», – сказал Владимир Путин.

Об уровне жизни населения

Владимир Путин пообещал принять меры, чтобы повысить уровень жизни российского населения. «У нас реальная заработная плата с июля и августа прошлого года начала потихоньку расти, и за прошлый год она подросла на 0,7%. Это еще пока трудно заметить, хотя в апреле этого года рост составил уже 2,3-2,4%.

В начале года была единовременная выплата пенсионерам по 5 тысяч рублей, с 1 февраля проиндексирована пенсия неработающим пенсионерам, социальные пенсии проиндексированы, мы работаем с работодателем на предмет повышения нижней планки МРОТ», – сказал Владимир Путин.

При этом Президент назвал повышение производительности труда ключевым фактором для роста уровня жизни. Он отметил, что структура экономики страны на сегодня неудовлетворительна. «В этой связи можно сказать о низкой производительности труда. Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, не будут повышаться доходы», – подчеркнул Президент. В то же время он признал, что число людей, живущих за чертой бедности, за последние годы увеличилось.

Говоря о положительных результатах в социальной сфере, Путин отметил рост продолжительности жизни. «Было 70 лет с небольшим, сейчас – 72 года. С 2000 года младенческая смертность снизилась в три раза, а материнская – почти в четыре раза. Таких данных не показывает ни одна социальная сфера в мире, наверное».

О плюсах антироссийских санкций

Владимир Путин заявил, что благодаря западным санкциям Россия фактически полностью покрывает свои потребности в свинине и мясе птицы. В нашей стране реально выросло производство в ряде сложных отраслей. «Мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике, в авиастроении, в ракетной области, в фармацевтике сейчас идут у нас хорошие процессы, в тяжелом машиностроении, – отметил Президент. – Россия стала страной номер один, лидером по экспорту зерновых, пшеницы. В разы сократились закупки по импорту, собственное производство, скажем, по мясу свинины, по мясу птицы закрывает фактически полностью наши потребности. Мы ищем рынки сбыта. Я сейчас договорюсь с нашими китайскими друзьями о том, чтобы они открыли китайский рынок для наших производителей свинины и мяса птицы».

По оценкам ООН, из-за санкций Россия потеряла 50-52 миллиарда долларов, в то время как инициаторы ограничений – 100 миллиардов долларов. Путин заявил, что если антироссийские санкции снимут, Россия будет вынуждена поступить аналогично, чтобы не столкнуться с проблемами в рамках ВТО. Он посоветовал российским сельхозпроизводителям сделать все возможное сейчас, чтобы быть конкурентоспособными в перспективе.

О материнском капитале

Президент Владимир Путин пообещал вернуться к вопросу индексации материнского капитала. Его получили свыше 7 млн. матерей, половина им воспользовались. «Часто обсуждается возможность израсходовать этот материнский капитал, сегодня он 450 с лишним тысяч рублей, он не индексировался уже пару лет, даже три года, что мы должны были бы сделать на самом деле. Мы еще вернемся к этому», – сказал Владимир Путин и предложил изучить вопрос о передаче части материнского капитала семьям напрямую.

О проблемах экологии

По мнению Президента, утилизационные сборы с промышленности и экологические отчисления с граждан должны вводиться при наличии общественного контроля. Глава государства пояснил, что проблема свалок и утилизации отходов наиболее остро стоит в Московской и Тульской областях, а также в Татарстане. Предполагается строительство четырех мусороперерабатывающих заводов для решения данной проблемы, три из них будут базироваться в Московской области.

«Нас промышленность все время просила не вводить эти сборы, так это обременяет экономику. Считается, что в условиях экономического кризиса люди не поймут эти сборы. Но люди поймут, если будут знать, куда идут деньги, – нужен общественный контроль», – заявил Президент и добавил, что эффект таких отчислений не будет виден сразу, должно пройти время. Закон о переработке отходов заработает с 1 января 2019 года.

Владимир Путин считает, что необходимо внести изменения в экологическое законодательство России, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность людей, проживающих на природоохранных территориях либо рядом с ними. Изменения должны прорабатываться совместно с экологическими организациями.

«То, что в таких условиях живут люди, – это результат того, что не следили в свое время за экологическими нормами и строили жилье там, где его строить было нельзя. Безусловно, эту проблему решать нужно», – подчеркнул Президент.

О выборах глав регионов

Президент России Владимир Путин считает результаты любых выборов авансом, который избиратели дают новому руководителю. Путин уверен, что сами граждане в первую очередь должны решать, справляется ли глава их региона со своими обязанностями. Он напомнил, что ряд новых глав регионов проработали в своих субъектах Федерации год и более, «и когда пошли на выборы – люди за них проголосовали, доверили им судьбу региона». «Избиратели посчитали, что эти кандидаты справляются», – сделал вывод глава государства.

Говоря о проведенной за последний год ротации губернаторов, Путин пояснил, что в ряде регионов у прежних руководителей закончился срок полномочий, и сами главы субъектов РФ просили использовать их на других участках работы. «Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, инициировали этот процесс (ротации губернаторов)», – добавил Президент.

О пользе сирийской операции

Новые российские вооружения и военная техника проходят апробацию в условиях военных действий в Сирии, и опыт их применения является бесценным, заявил Президент России Владимир Путин. «Огромная польза для нашего оборонно-промышленного комплекса. Применение новейших образцов оружия позволило понять, как оно работает в боевых условиях, и внести необходимые коррективы в качество этих новейших систем вооружения. Мы и так знали, что это хорошее оружие», – сказал он.

По его словам, представители предприятий выезжают в Сирию и вносят коррективы и доводку вооружения и военной техники в зависимости от его эффективности в ходе боевых действий.

«Мы собираемся наладить мирный политический процесс урегулирования между всеми сторонами конфликта. Наша задача на ближайшую перспективу – поднять уровень и боеспособность Вооруженных сил самой Сирийской Арабской Республики и спокойненько выйти в расположение тех пунктов базирования в Сирии, которые нами там созданы, предоставив возможность самим сирийским войскам функционировать эффективно и добиваться нужных им результатов», – сказал глава государства.

О строительстве Керченского моста

Керченский мост будет построен в срок, сейчас стройка идет с опережением графика. Ровно через два года мост будет открыт. Президент напомнил, что стоимость проекта – 200 млрд. рублей. При этом он отметил, что нельзя допустить отставания в строительстве подъездных путей к Керченскому мосту с обеих сторон. «Подъездные пути – это отдельная, острая тема. Нам нужно сделать так, чтобы и со стороны Крымского полуострова, и со стороны Керчи были построены дороги, но и со стороны Тамани тоже, – сказал он. – Правительство будет внимательно следить за ходом строительства».

О состоянии дорог

Глава государства заявил, что 77% федеральных трасс приведены в нормативное состояние, на региональном уровне только 42%, а на муниципальном уровне ситуация ухудшается. Владимир Путин также пообещал принять решение по увеличению финансирования региональных и муниципальных дорог из федерального бюджета.

Подготовлено по материалам РИА «Новости» и ТАСС
Фото с сайта kremlin.ru

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 110 (5397) от 16 июня 2017 года
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