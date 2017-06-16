Профессионализм. Помощь. доступность

В ближайшее воскресенье профессиональный праздник будут отмечать врачи, фельдшеры, лаборанты, медсестры и все те, кто трудятся в здравоохранении. Торжества по поводу предстоящего Дня медработника начались еще на прошлой неделе. Возле Рязанского медуниверситета была заложена именная аллея: представители 35 медицинских династий высадили там липы и рябины. А главный праздник состоялся вчера в музыкальном театре.

Глава региона Николай Любимов отметил, что рязанские медработники ответственно и на высоком профессиональном уровне выполняют свою работу, прилагают максимум усилий для сохранения здоровья людей. Николай Любимов подчеркнул, что успех работы по повышению качества жизни в регионе во многом зависит от работы системы здравоохранения.

По словам главы региона, в области будет продолжена активная реализация Майских Указов Президента РФ Владимира Путина, значительная часть которых касается развития медицины.

Кроме того, как подчеркнул глава Рязанской области, приоритетной задачей для регионального здравоохранения остается повышение качества и доступности медпомощи. Для этого ведется работа по укреплению материально-технической базы здравоохранения (имеется в виду, в первую очередь, строительство нового здания больницы скорой помощи), расширению сети ФАПов, внедряется проект «Бережливая поликлиника», планируется открытие дополнительных офисов врачей общей практики.

Николай Любимов, выступая, отметил: «Планируется реализовать комплексный проект «Народный медик», который позволит поднять престиж профессии и представить хорошие практики, показать хороших врачей и медсестер, которые спасают жизни и здоровье людей».

Глава региона предложил провести конкурс для СМИ. «Это будет конкурс, который позволит нам выявить именно народных медиков, тех, кто действительно любим и оценен нашими жителями», – подчеркнул Николай Любимов. По его словам, предполагается, что в телепрограммах люди, которым помогли мед­работники, будут рассказывать о тех, кто сохранил им здоровье и жизнь. Глава региона выразил уверенность, что новая инициатива послужит укреплению авторитета медработников и престижа профессии, привлечению в отрасль молодежи.

Во время торжества лучшим сотрудникам здравоохранения были вручены областные награды.

Особо были отмечены медики из Михайловского района, на которых пала вся нагрузка по оказанию экстренной помощи пострадавшим в ДТП двухмесячной давности с участием автобуса «Москва-Элиста». За своевременно и качественно оказанную медпомощь региональных наград удостоены пять сотрудников Михайловской ЦРБ.