В пожаре в Рязанской области пострадали люди

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Петровка Путятинского района поступило на пульт дежурного единой службы спасения сегодня в 02.38, информирует сайт главного управления МЧС России по области. Огнем уничтожен деревянный жилой дом. Имеются пострадавшие. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 13 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 5 человек добровольной пожарной дружины казачьей станицы "Путятинская".