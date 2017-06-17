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В пожаре в Рязанской области пострадали люди

09:18 / Происшествия

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Петровка Путятинского района поступило на пульт дежурного единой службы спасения сегодня в 02.38, информирует сайт главного управления МЧС России по области. Огнем уничтожен деревянный жилой дом. Имеются пострадавшие. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 13 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 5 человек добровольной пожарной дружины казачьей станицы "Путятинская".

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 июня 2017 года
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