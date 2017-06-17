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В Рязанской области сгорел грузовик

09:30 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 23.27 на пульт дежурного единой службы спасения поступило сообщение о пожаре в автомобиле на 232 километре автодороги М-6 "Каспий" в Михайловском районе. Огнем уничтожен грузовой автомобиль. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 июня 2017 года
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