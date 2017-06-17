ДТП произошло вчера в 15.20 в Старожиловском районе, сообщает сайт УМВД России по области. 32-летний житель Тамбовской области за рулем автомобиля «Ниссан Тиида» двигался по автодороге Рязань-Ряжск. В деревне Гулынки мужчина не справился с управлением авто, в результате иномарка выехала кювет и перевернулась. В ДТП пострадала пассажирка автомобиля.
В Рязанской области иномарка вылетела в кювет
10:02 16.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 июня 2017 года
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