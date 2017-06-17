По ряду адресов в Рязани три дня будут отключать холодную воду

Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе будет отключена подача холодной воды 16, 19 и 20 июня с 09.00 до 14.00 по следующим адресам: ул. Михайловское шоссе, д. 250 корп. 1, д. 250 корп. 2, д. 250 корп. 3, д. 250 корп. 4, д. 250 корп. 5, д. 250 корп. 6, д. 250 корп. 7.