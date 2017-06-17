Как сообщает сайт администрации областного центра, в связи с ремонтными работами на водопроводе будет отключена подача холодной воды 16, 19 и 20 июня с 09.00 до 14.00 по следующим адресам: ул. Михайловское шоссе, д. 250 корп. 1, д. 250 корп. 2, д. 250 корп. 3, д. 250 корп. 4, д. 250 корп. 5, д. 250 корп. 6, д. 250 корп. 7.
По ряду адресов в Рязани три дня будут отключать холодную воду
10:23 16.06.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 июня 2017 года
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