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За сутки в Рязанской области зарегистрировали 30 преступлений и происшествий

10:29 / Общество
14 из них произошли в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в области зафиксировали 9 краж и два преступления в сфере экономики. Дважды полицейские изымали наркотики.

На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 9 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали одного нарушителя.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 июня 2017 года
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