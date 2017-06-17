За сутки в Рязанской области зарегистрировали 30 преступлений и происшествий
14 из них произошли в Рязани
Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в области зафиксировали 9 краж и два преступления в сфере экономики. Дважды полицейские изымали наркотики.
На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 9 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали одного нарушителя.
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