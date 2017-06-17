Житель Рязани украл из чужой машины видеорегистратор

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступило сообщение, что во дворе одного из домов по Первомайскому проспекту из автомобиля украли видеорегистратор. 46-летняя рязанка рассказала, что утром обнаружила, что боковое стекло автомобиля разбито и пропало оборудование.

Сотрудники полиции осмотрели автомобиль и опросили жителей ближайших домов. Вскоре им удалось найти свидетелей, которые заметили злоумышленника. Полицейские составили словесный портрет преступника. Под описание подошел 20-летний житель Рязани, которого недавно осудили за кражу. Подозреваемого разыскали. У него обнаружили похищенный видеорегистратор. Краденое изъяли.