00:12 МСК
Суббота
17 / 06 / 2017
Выпуск № 110 (5397)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости
105

Житель Рязани украл из чужой машины видеорегистратор

10:37 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступило сообщение, что во дворе одного из домов по Первомайскому проспекту из автомобиля украли видеорегистратор. 46-летняя рязанка рассказала, что утром обнаружила, что боковое стекло автомобиля разбито и пропало оборудование.

Сотрудники полиции осмотрели автомобиль и опросили жителей ближайших домов. Вскоре им удалось найти свидетелей, которые заметили злоумышленника. Полицейские составили словесный портрет преступника. Под описание подошел 20-летний житель Рязани, которого недавно осудили за кражу. Подозреваемого разыскали. У него обнаружили похищенный видеорегистратор. Краденое изъяли.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 16 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 30 преступлений и происшествий

Жительница Рязани фиктивно поставила на учет иностранца

За сутки в Рязанской области зарегистрировали 35 ДТП

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:01
Жителям Рязанской области рассказывают о вреде табакокурения
16:49
Сформирован новый состав Общественной палаты Рязанской области
16:38
Рязанской многоотраслевой компании «КРЗ» – 55 лет
16:34
В понедельник по ряду адресов в Рязани отключат холодную воду
16:31
В рязанских вузах стартовала приемная кампания.
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы