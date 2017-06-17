В Рязанской области под суд отправили несовершеннолетних юношей

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей рабочего поселка Кадом, 1999 и 2001 годов рождения. Молодых людей обвиняют в краже и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Следствием установлено, вечером 6 декабря прошлого года несовершеннолетние из гаража жительницы рабочего поселка Кадом угнали автомобиль «КИА СПОРТЕЙДЖ JA 5535». Катаясь по населенному пункту, ребята съехали на угнанном автомобиле в кювет, после чего их задержали сотрудники полиции. Кроме того, 17-летний злоумышленник 8 декабря прошлого года из гаража жителя рабочего поселка Кадом угнал автомобиль - «ВАЗ 21070». Но и на этой машине несовершеннолетний катался недолго - застрял на ней в снежном сугробе. В марте и октябре прошлого года молодой человек украл имущество из сарая и гаража своих земляков.

Уголовное дело после утверждения прокурором Кадомского района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.